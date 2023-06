Pirlo alla Samp e colpo sul mercato: “Farà il botto”

Le dichiarazioni dell’ex centravanti della Sampdoria in relazione all’arrivo del nuovo tecnico e del nuovo staff con il solo obiettivo di tornare nel calcio delle grandi realtà di Serie A

Dopo aver salutato anticipatamente il Karagumruk di Emiliano Viviano con pochi rimpianti e qualche soddisfazione da poter portare a casa, Andrea Pirlo ha fatto ritorno in Italia sapendo di essere un profilo papabile per l’approdo sulla panchina della Sampdoria – reduce da una stagione disastrosa in Serie A costata poi la retrocessione in cadetteria – all’apertura della nuova era manageriale di Andrea Radrizzani.

Due casi di omonimia che condividono lo stesso obiettivo comune: alleggerire le tensioni dell’ultima annata, smaltire gli strascichi del passato e portare nel capoluogo ligure nuova fantasia e opzioni per il futuro.

A tal proposito, l’ex centravanti della Sampdoria, Emiliano Bonazzoli, ha commentato nel corso della diretta streaming su ‘TvPlay‘ questo passaggio fondamentale nella storia del club con la speranza che Pirlo possa essere davvero l’uomo giusto alla guida del nuovo gruppo blucerchiato.

“Grazie alla nuova proprietà si respira un’aria nuova, ci sono stimoli nuovi. Sono riusciti a salvare un club dallo sprofondo dei suoi problemi finanziari ma adesso bisogna ripartire dalla Serie B. Per farlo è stato scelto Pirlo e sarà suo compito, assieme allo staff, fare il possibile per riportarlo in A“, ha aperto Bonazzoli la sua analisi.

Pirlo e il nuovo assetto societario: Samp goliardica sul mercato

“Credo che Andrea sia un allenatore innovativo, con buone idee. È giovane e con tata voglia di fare dopo l’esperienza in Turchia. Penso possa fare davvero bene alla Samp“, ha poi aggiunto l’ex calciatore.

Senza però dimenticare che non è soltanto l’allenatore a fare la squadra, ma anche e soprattutto i calciatori su cui potrà contare nel corso della nuova stagione: “C’è tempo per definire tutte le mosse di mercato. Ad oggi ci sono tante voci, si sta parlando molto. Vedremo nelle prossime settimane chi farà il botto“, ha quindi concluso Bonazzoli.

Del resto, come ha ampiamente dimostrato nell’ultima stagione, il campionato di Serie B risulta particolarmente ostico e anche le grandi possono facilmente precipitare. Servirà dunque massima attenzione su tutti i fronti gestionali.