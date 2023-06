Pirlo riparte dalla Sampdoria, è UFFICIALE: due ex Juventus con lui

Andrea Pirlo torna in Italia e lo fa con la Sampdoria: nell’avventura in blucerchiato anche due ex Juventus

Andrea Pirlo riparte della Serie B. E’ ufficiale l’arrivo dell’ex tecnico della Juventus alla guida della Sampdoria, club che deve riscattare la retrocessione e che riparte dalla nuova proprietà.

L’ex bianconero, come si legge sul comunicato della società ligure, ha firmato un contratto fino al 2025 e domani sarà presentato alla stampa. Quindi dopo l’anno alla Juventus, con due trofei vinti (Supercoppa e Coppa Italia), e la stagione in Turchia sulla panchina del Karagumruk, Pirlo torna in Italia e lo fa rimettendosi in discussione nel campionato cadetto, non proprio il più facile dei tornei da affrontare.

L’obiettivo sarà tornare in Serie A al primo colpo anche se i blucerchiati dovrebbero ripartire con qualche punto di penalizzazione. Oltre a Pirlo, la società guidata ora da Radrizzani e Manfredi ha scelto altri due ex Juventus: Nicola Legrottaglie come head of performance e Lorenzo Giani quello di head of scouting. Sia Pirlo che Legrottaglie saranno presentati domani in conferenza stampa.