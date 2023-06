La Juve gli offre la panchina: Allegri rimesso in discussione

Massimiliano Allegri in estate è stato messo in discussione dalla Juve: dalla Spagna arriva un clamoroso retroscena

La Juventus ha terminato una stagione deludente dal punto di vista dei risultati, complicata ulteriormente dalle vicende extracampo, ma Massimiliano Allegri è ancora saldo sulla panchina. Nonostante quanto dichiarato dall’amministratore delegato Scanavino, però, il tecnico livornese è stato messo in discussione.

Secondo quanto riportato da El Nacional.cat, infatti, la Juventus questa estate avrebbe offerto la propria panchina a Zinedine Zidane. Una proposta che, però, sarebbe stata declinata dal francese, che vorrebbe approdare a Torino solamente al momento giusto. Oltre ai bianconeri, anche il Chelsea avrebbe provato a convincere Zizou questa estate, ma si sarebbe visto chiudere la porta dall’ex Pallone d’Oro. Zinedine Zidane avrebbe in mente un altro progetto.

Zidane rifiuta Juventus e Chelsea: c’è ancora il Real Madrid nel suo futuro

Sempre secondo il portale spagnolo, dietro al doppio rifiuto di Zidane a Juventus e Chelsea ci sarebbe la volontà di ritornare al Real Madrid al termine della stagione.

Quella di Carletto Ancelotti, infatti, sarà l’ultima stagione del tecnico emiliano con le Merengues prima di approdare – probabilmente – nella nazionale brasiliana. Florentino Perez, a quel punto, vorrebbe ritrovare Zizou per tornare a vincere e aprire un nuovo glorioso ciclo di vittorie. Un progetto, quello, del Real Madrid che ha però svelato un interessante retroscena riguardo alla Juventus.

A Torino la fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri, infatti, non sarebbe così salda come annunciato urbi et orbi dalla società bianconera. Un tentativo già questa estate sarebbe stato fatto per portare Zinedine Zidane alla guida della Juventus e, per questo, quella che sta per iniziare sarà una stagione cruciale per Allegri. In caso di un’altra annata deludente, l’addio sarebbe inevitabile.