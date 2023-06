Juventus, tra Chiesa e Zaniolo rispunta Dybala

Zaniolo esce allo scoperto e manda messaggi alla Juventus: l’intreccio di mercato tra l’ex Roma, Chiesa e Paulo Dybala

Il messaggio di Nicolò Zaniolo non può passare inosservato nelle stanze della Continassa. L’ex fantasista chiama la Juventus, dopo aver ammesso nell’intervista esclusiva a TvPlay la possibilità di cambiare casacca questa estate e lasciare subito il Galatasaray dopo lo sbarco a Istanbul solo lo scorso gennaio.

Non è un mistero il ‘debole’ di Zaniolo per la ‘Vecchia Signora’: “La Juve è la Juve, anche senza Champions o coppe internazionali. Io da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, il mio idolo era Pogba. Giocare nella Juve mi farebbe piacere. Parliamo di un grande club – le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ripeto: se ci sarà l’opportunità che renda felici tutti e tre, il Galatasaray, io e la Juve, ben venga. Altrimenti sto benissimo in Turchia. Non mi creo aspettative, comunque vada andrà bene”. Ad aprire le porte della squadra di Allegri al nazionale azzurro potrebbe essere Federico Chiesa, nome eccellente che la Juventus sta pensando di sacrificare per dare ossigeno al bilancio e considerando anche il rapporto non così idilliaco con il tecnico toscano. Intanto in Turchia, in caso di addio di Zaniolo, i tifosi del Galatasaray sono scatenati e hanno un sogno: Paulo Dybala in maglia giallorossa, stavolta però con quella del sodalizio di Istanbul.

