Felipe Melo nei guai: multa e richiamo dalle autorità

Duro colpo per il centrocampista ex Juventus e Inter al termine della partita contro il River Plate valevole per la Copa Libertadores, arriva la sanzione

Da che mondo è mondo il calcio sudamericano regala emozioni fortissime, spesso contrastanti fra di loro. Alle urla di gioia, i pianti e i tremori degli stadi scatenati dai tifosi festanti si alternano momenti di tensione emotiva, fino a toccare le stelle.

Ed è di stelle, o meglio di fuoriclasse e vecchie glorie, che spesso lo scenario internazionale brasiliano e argentino ha ospitato come protagonisti indiscussi delle grandi sfide della competizione più sentita fra tutte: la Copa Libertadores.

In occasione dello scorso match dell’8 giugno giocato tra River Plate e Fluminense – terminato con il punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa – è andato di scena un curioso siparietto che non è stato affatto preso di buon gusto dalla tifoseria ospitante.

L’esperto centrocampista Felipe Melo, vecchia conoscenza di Juventus e Inter in Serie A, ha infatti rivolto nei confronti dei calciatori argentini avversari un insulto gestuale provocatorio indicante il pollo (per richiamare in senso dispregiativo il nomignolo con cui vengono ricordati i tifosi del River, “galline”). Non soltanto il calciatore è stato fischiato ma persino richiamato dalle autorità locali al termine dell’incontro, con l’accusa di “istigazione a comportamenti violenti”.

Felipe Melo l’ha fatta grossa: 5 mila dollari di sanzione

Proprio di recente, quindi, la federazione internazionale del Sud America CONMEBOL ha preso atto di tale manifestazione antisportiva inducendolo ad una multa amministrativa pari a 5mila dollari.

L’ennesimo scenario di cui il calciatore si rende protagonista per essere notoriamente incline a provocazioni di vario genere nei confronti degli avversari, siano essi calciatori o supporter.

Fortuna che la sua Fluminense non debba pagare lo scotto dell’averlo in squadra. Il club ha infatti centrato, anche grazie alle sue prestazioni, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della competizione come prima classificata del proprio girone proprio davanti al River Plate. A giocare in suo favore è la differenza reti maturata nei primi sei incontri disputati.