Come fare l’asta del Fantacalcio a distanza?

L’asta del Fantacalcio è uno dei momenti più importanti e ci sono diversi modi per farla; uno di questi è quello a distanza.

Il Fantacalcio è molto più di un semplice gioco e coinvolge, ogni anno, milioni di persone che si riuniscono in vari gruppi per andare a formare la propria lega e giocare il proprio fanta campionato.

Per formare la rosa (che, ricordiamo, deve essere composta da tre portieri, otto difensori, otto centrocampisti e sei attaccanti) è necessario fare l’asta del Fantacalcio. Attraverso dei crediti, i soldi virtuali si deve andare a comporre una squadra equilibrata e che possa andare a competere il torneo.

L’asta è un momento cruciale e non è mai semplice organizzarla; riuscire a trovare un giorno comune che vada bene a tutti è piuttosto complicato per via degli impegni delle varie persone.

Non tutti gli anni si riesce a stare tutti insieme attorno ad un tavolo con pizze, birre, fritte mentre si fa l’asta; ecco allora che bisogna trovare una soluzione alternativa con l’asta a distanza.

Dove fare asta Fantacalcio online?

In realtà è un discorso molto semplice; se non si riesce a trovare un giorno che vada bene a tutti i partecipanti del fanta campionato per ritrovarsi nello stesso posto, la soluzione alternativa è quella di fare il tutto a distanza.

E’ importante avere computer o cellullare per collegarsi, tramite delle apposite applicazioni, con il resto dei fanta allenatori.

In questo caso i partecipanti, anche se distanti, saranno virtualmente vicini e potranno andare a fare l’asta nel miglior modo possibile. Fondamentale, per evitare problemi di rete, avere una connessione forte che garantisca lo svolgimento dell’asta nel miglior modo possibile.

App asta Fantacalcio a distanza

Abbiamo parlato delle app per fare l’asta del Fantacalcio a distanza; tra queste troviamo anche leghe fantacalcio che permette, accedendo al menù, di formare il mercato. Una volta fatto questo passaggio, si potrà decidere come fare l’asta e tra le varie possibilità ci sta il discorso dell’asta a rilancio.

Una possibilità è quella di stabilire degli orari non solo per la durata del mercato ma, più in generale, per le singole aste; si possono, infatti, impostare degli orari entro i quali bisogna (per forza di cose) terminare quella determinata asta. Al Fantacalcio, insomma, l’asta è uno dei momenti più importanti e si può svolgere in diversi modi, o in presenza (se tutti i partecipanti possono riunirsi in un solo luogo) o a distanza attraverso delle specifiche modalità.