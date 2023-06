Brozovic non molla: arriva l’indizio social a tinte nerazzurre

Marcelo Brozovic ha lanciato l’ennesimo messaggio sui social con vista sul futuro: un post inequivocabile preso d’assalto dai tifosi dell’Inter

Marcelo Brozovic continua a parlare e più che altro lanciare messaggi sui social. Solo ieri aveva pubblicato una story su Instagram con scritto ‘More to come. Stay tuned’ e tre faccine sorridenti.

Una ‘politica’ social molto precisa, dal momento che il croato ha commentato spesso le voci di mercato e la trattativa con l’Al-Nassr su Twitter e non solo. Prima citando le notizie sulla richiesta da 30 milioni agli arabi, poi rispondendo a un commento e scrivendo “30? 50 non bastano“. Insomma, Epico Brozo sembra proprio non aver fretta di lasciare l’Inter, soprattutto dopo un rinnovo firmato solo un anno fa. Qui il centrocampista è ben voluto, anche e soprattutto dai tifosi, ha il posto assicurato e un contratto importantissimo. Ovviamente meno di quello che offre comunque l’Al-Nassr, che sta provando a chiudere l’accordo con lui, con più di 20 milioni che finirebbero nelle casse nerazzurre.

Brozovic spera nel Barcellona. E su Instagram l’indizio

Ma, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, Brozovic resta interessato soprattutto al Barcellona. Quella è la sua priorità, anche se l’offerta blaugrana è più bassa sia per l’ingaggio che per il cartellino.

⚫️🔵#Brozovic ha pubblicato su Instagram una sua foto con le braccia al cielo due i cuori nerazzurri in descrizione👀 pic.twitter.com/I3QtTyaf35 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 28, 2023

Intanto, in un momento di apparente stallo, il croato ex Dinamo ha lanciato l’ennesimo segnale. Su Instagram ha infatti pubblicato da pochissimi minuti una foto di lui con l’Inter e le braccia alzate al cielo, replicata anche tra le stories. E soprattutto in didascalia i cuori nerazzurri. Un post di difficile lettura, oppure semplice se consideriamo il legame con i tifosi che ovviamente hanno tempestato la foto con commenti d’amore.