Sorpassa tutti e torna in Serie A: la decisione è già stata presa

La scelta è fatta e la decisione è stata già presa: sorpasso in volata e ritorno in Serie A

Il mercato degli attaccanti è pronto ad entrare nel vivo. Dopo Marcus Thuram che ha svolto le visite mediche per l’Inter, la Serie A è pronta ad accogliere nuovi numeri 9.

Dalla stessa Inter al Milan, fino alla Roma e alla Lazio: tante sono le squadre e in particolare le big che cercano rinforzi nel reparto offensivo. E tra le opzioni da considerare ci sono anche quelle dei cavalli di ritorno: ex Serie A che potrebbero tornare a giocare nel nostro campionato dopo una o più annate non particolarmente gloriose lontane dall’Italia. Un elenco lungo, che comprende, tra gli altri, anche Alvaro Morata e Mauro Icardi.

Sondaggio CM.IT, scelto il ritorno di Morata in Serie A

E proprio sulla base di questo aspetto abbiamo chiesto attraverso un sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram quale sarebbe l’affare migliore tra i cavalli di ritorno.

Per il 35% dei voti il miglior acquisto sarebbe quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, dopo due avventure alla Juventus, è corteggiato in particolare da Milan ed Inter. Entrambe le compagini meneghine sono in cerca di una punta e lo spagnolo, complice anche una clausola da 10 milioni di euro, potrebbe rivelarsi l’elemento giusto su cui puntare. Un profilo esperto e che ben conosce il nostro campionato, titolarissimo della sua nazionale. La pista Milan è tornata calda dopo quanto accaduto con Thuram: già Maldini e Massara lo tenevano sotto stretta osservazione. Attenzione però ad escludere la Juventus e pure la Roma, che gradisce il giocatore anche se l’operazione non è semplice.

Alle spalle di Morata c’è invece Mauro Icardi, votato dal 25% dei partecipanti. L’argentino, reduce da un’eccellente stagione con il Galatasaray, ha un solo anno di contratto con il Psg e potrebbe lasciare Parigi a titolo definitivo. Non si esclude l’ipotesi ritorno in Serie A, magari sempre a Milano, ma stavolta sponda rossonera. Una sponda su cui potrebbe approdare anche Romelu Lukaku. Il belga è stato scelto dal 23%. Il Milan lo segue, ma pure l’Inter spera in un nuovo ritorno. La pista nerazzurra sarebbe tra l’altro la destinazione preferita del centravanti. Gianluca Scamacca ha invece ricevuto il 18% dei voti. Per lui si parla soprattutto di Milan e Roma: il West Ham, dopo averlo pagato 50 milioni, potrebbe aprire al prestito, formula gradita da rossoneri e giallorossi.