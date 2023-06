Nuovo sponsor di maglia, l’Inter ha fretta di chiudere. E Paramount+ si sposta

I nerazzurri vogliono trovare il nuovo main sponsor prima dell’inizio del ritiro in programma il 13 luglio. L’Inter e la Nike hanno fretta, anche perché bisogna presentare la maglia per la nuova stagione

Le ultime due partite dell’Inter, quella di campionato contro il Torino e quella di Champions League contro il Manchester City, i nerazzurri le hanno giocate con il nuovo sponsor si maglia Paramount+.

Per la nuova stagione, però Paramount+ non sarà più il main sponsor ma sarà quello sul retro della maglia al posto di Lenovo che aveva un accordo fino al 30 giugno. L’Inter si sta dunque muovendo per capire quale sarà la situazione per il prossimo anno, e ne ha parlato anche Alessandro Antonello: “Sullo sponsor stiamo lavorando e negoziando con degli interlocutori, il nome definitivo ad oggi non è ancora possibile farlo: ci auguriamo di poterlo avere per la partenza della nuova stagione”.

L’Inter ha bisogno di trovare un nuovo sponsor in tempi brevi perché deve presentare la maglia ufficiale targata Nike per la prossima stagione, 2023-24, e per questo vorrebbe chiudere l’accordo prima dell’inizio del ritiro in programma il 13 luglio.

Tanti nomi nella lista, fra cui Binance, Hisense, LeoVegas, Turkish Airlines e Qatar Airways. Di queste ultime due si è parlato tantissimo anche alla fine della stagione scorsa, motivo per cui le due aziende si trovavano in pole position. Nelle ultime ore, però, Qatar Airways sembra aver fatto qualche passo indietro.

DigitalBits, quanto ha perso l’Inter

Ventiquattro milioni di euro. Questa è la cifra che DigitalBits non ha pagato, come da accordo, all’Inter per la stagione 2022-23. La società attiva nel mondo delle criptovalute e della blockchain aveva con l’Inter un accordo triennale con cifre in crescita.

DigitalBits aveva firmato un accordo come sponsor di manica nel 2021-22 per 5 milioni di euro, regolarmente versati nelle casse dell’Inter insieme ai 100.000 euro per il passaggio agli ottavi di Champions League. Poi un accordo triennale come main sponsor. 24 milioni per la stagione 2022-23, 27 milioni per il 2023-24 e 30 milioni per il 2024-25. Più bonus. Soldi che l’Inter non ha mai visto. Adesso è davvero caccia al nuovo sponsor. I tempi stringono, ma l’Inter è fiduciosa.