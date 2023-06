Lotito, il piano per Milinkovic-Savic: così può restare alla Lazio

La Lazio, in questa sessione di mercato, deve risolvere la questione relativa a Milinkovic-Savic con Lotito che ha un piano per non cederlo

Undici gol e otto assist: questo il rendimento di Milinkovic-Savic nell’ultima stagione. Il centrocampista della Lazio ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra i migliori nel suo ruolo. Parliamo, infatti, di un giocatore che sa unire la forza fisica ad una straordinaria qualità tecnica; è pericoloso nel gioco aereo e sa inserirsi alle spalle della difesa avversaria. A questo bisogna aggiungere il tiro da fuori e l’abilità di calciare le punizioni.

Giocatore completo con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno 2024; una situazione non semplice per la Lazio che si vede quasi obbligata ad ascoltare offerte di mercato per evitare, nella prossima sessione estiva di mercato, di perdere a zero il centrocampista. Accontentare le richieste di Lotito non è semplice e i biancocelesti, qualificatisi alla prossima Champions, vogliono costruire una squadra che possa affrontare, nel migliore dei modi, entrambe le competizioni.

E’ chiaro che la Lazio farà di tutto per tenere Milinkovic in modo da dare a Sarri una squadra in grado di levarsi diverse soddisfazioni; i biancocelesti, però, stanno iniziando a valutare le alternative e tra i possibili sostituti troviamo Zielinski, Gedson Fernandes e Veerman anche se il piano principale di Lotito è quello di tenere il centrocampista serbo.

Milinkovic, la Lazio vuole tenerlo: si punta alla permanenza del centrocampista

I biancocelesti, come detto, hanno diverse alternative in caso di addio di Milinkovic-Savic; il piano principale della Lazio, però, è tenere il centrocampista per avere un giocatore di assoluta qualità in vista della prossima stagione. Il classe 1995 ha diversi estimatori tra cui la Juventus, interessata a Milinkovic da diverso tempo; i bianconeri sognano un centrocampo con Rabiot, Pogba e proprio Milinkovic ma devono fare i conti con Lotito.

Il presidente dei biancocelesti vuole una cifra superiore ai trenta milioni di euro per privarsi del centrocampista; in casa non dovessero arrivare offerte soddisfacenti, Lotito è disposto a tenere Milinkovic-Savic nonostante la scadenza del contratto il trenta giugno del 2024. Lotito, infatti, vuole trattenere il talento serbo con la convinzione, nel corso della stagione, di poter discutere nuovamente sul rinnovo contrattuale. La Lazio vuole costruire una squadra forte che possa competere, al meglio, sia in Serie A sia in Champions League; uno degli obiettivi è quello di non perdere Milinkovic, centrocampista in grado di fare la differenza e che può trascinare i biancocelesti verso grandi traguardi.