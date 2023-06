Juve, i tifosi sognano un grande centrocampo: Rabiot, Pogba e… Milinkovic-Savic

Il reparto di centrocampo della Juventus è un tema grande, da anni a questa parte. La critica e i tifosi hanno sempre preso in considerazione la mediana Pirlo, archivio, Pogba e Vidal come punto di riferimento

Negli anni successivisi arrivarono Pjanic, Khedira e Matuidi, ma non era la stessa cosa. Poi un lento declino. Questa estate però il vento sta cambiando.

Il primo colpo sulla mediana è Adrien Rabiot. Sì, perché il francese è a tutti gli effetti un acquisto della Juventus. Con le valige in mano per una stagione intera (la migliore in bianconero), in scadenza venerdì 30 giugno, il francese invece resterà. L’ex PSG ha raggiunto lo status di top player, grazie alle prestazioni con la Francia e con la Juve. Si va verso il prolungamento per una stagione, ma le parti non hanno parlato solo di un anno di contratto. Si vedrà. L’ingaggio è di 7 milioni netti.

I tifosi della Juventus quindi possono prendere fiato, il miglior centrocampista della Juventus 22/23 vestirà ancora la maglia bianconera. Anzi, non è finita qui. La permanenza del ‘Duca’ non preclude il grande colpo… il nome che i tifosi sognano è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Centrocampo da sogno: Rabiot, Pogba, Milinkovic-Savic… più Fagioli, Rovella e Locatelli

Pare fanta-mercato, ma la Juve ci vuole provare. L’occasione di acquistare finalmente il serbo della Lazio è molto ghiotta, data la situazione contrattuale.

Sergej Milinkovic-Savic è in scadenza con la Lazio nel 2024 e Lotito è entrato nell’ordine di idee di venderlo per non perderlo a zero. L’agente Kezman non chiude a nessuna opportunità (neanche alla pista araba) e si guarda intorno. Il classe ’95 è da anni un pallino della Juventus. Quest’anno più che mai il colpo pare plausibile, la cifra si aggira intorno ai 40 milioni.

I tifosi della Juventus sognano. Con la crescita di Nicolò Fagioli e la permanenza di Adrien Rabiot, una mediana col serbo sarebbe veramente di livello assoluto. L’italiano è il miglior U23 della Serie A, il francese è il miglior centrocampista della rosa. A questi tre ci si aggiunga anche il jolly Paul Pogba che se – ed è un “se” grosso come una casa – tornasse in forma, sarebbe un valore aggiunto clamoroso per la Juve. Non vanno dimenticati Manuel Locatelli, che vuole riconquistare la Nazionale e Nicolò Rovella, pronto a mettersi in cabina di regia. L’ex Sassuolo può tornare ad agire da mezz’ala. Un comparto di centrocampisti forti e completo sotto ogni punto di vista. Per Fabio Miretti qualora arrivasse il ‘Sergente’ facile pensare alla cessione, magari in prestito.

Tante soluzioni, di grande livello. I tifosi bianconeri dopo anni di difficoltà possono tornare a sorridere e a godere di un reparto di centrocampo di grande spessore.