L’Inter riparte da Lautaro: è lui l’unica certezza in attacco per Inzaghi

Lautaro Martinez è l’unica certezza dell’Inter di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione nel reparto offensivo: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Lautaro Martinez è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’Inter di Simone Inzaghi nella stagione che si è conclusa da qualche settimana. Il centravanti argentino, arrivato a Milano nell’estate di calciomercato del 2018, annata dopo annata si è ritagliato un ruolo sempre più importante con i colori dell’Inter.

All’inizio, con Luciano Spalletti, Lautaro non si è espresso al meglio vista anche la convivenza forzata con Mauro Icardi e delle esigenze di modulo non adatte ad un attacco a due punte. Con Conte c’è stata poi l’esplosione. Nei due anni dell’allenatore leccese, Lautaro Martinez ha fatto il vero e proprio salto di qualità diventando un giocatore di assoluto livello e un leader all’interno dello spogliatoio della Beneamata, anche per carisma e temperamento come avvenuto nel battibecco, proprio con Conte, che ha scatenato anche l’ironia dei social al termine della stagione dello scudetto. Con Simone Inzaghi poi, e la partenza di Romelu Lukaku verso il Chelsea, Lautaro Martinez è diventato a tutti gli effetti la stella dell’Inter.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: che annata da urlo

Due trofei, ma uno scudetto perso non cancellano la stagione da gran giocatore di Lautaro Martinez che, però, in questa annata ha davvero dato una virata ancor più importante alla sua carriera. A dicembre è infatti arrivata la vittoria della Coppa del Mondo con la sua Argentina, ma non solo. L’Inter di Simone Inzaghi, nonostante l’annata altalenante, ha raggiunto la finalissima di Champions League contro il Manchester City trascinata proprio da un Lautaro Martinez deluxe protagonista anche nella semifinale di ritorno contro il Milan con il gol che ha messo la qualificazione nel ghiaccio.

Oggi, agli albori di questa finestra di calciomercato, Lautaro Martinez è l’unica certezza offensiva per l’Inter con Dzeko che ha lasciato, Lukaku che vuole tornare e Correa sulla lista dei partenti. In entrata c’è Marcus Thuram, attaccante francese soffiato dall’Inter al Milan di Pioli.