Inter, Correa sul mercato. I nerazzurri pensano a un ex per sostituirlo

Dopo due stagioni deludenti, l’Inter ha deciso di mettere l’attaccante argentino sul mercato. Da Viale della Liberazione sono già state chieste informazioni per un giocatore in grado di sostituirlo

Ha rifiutato offerte dalla Turchia, ma Joaquin Correa non fa da tempo più parte del progetto Inter. Da quando è arrivato nel 2021 non ha mai reso quanto sperato, considerando che per strapparlo alla Lazio i nerazzurri hanno sborsato 33 milioni di euro.

77 partite per un totale di 10 reti, 5 assist e 2.725′ minuti giocati con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni. Infortuni? Otto. Con un’Inter che vuole cambiare pelle, ringiovanirsi ed essere competitiva al massimo, in ogni competizione, è facile pensare che Correa non faccia più parte dei piani di Simone Inzaghi che lo aveva voluto fortemente.

L’attaccante argentino si è sempre messo a disposizione della squadra e ha cercato di lavorare duramente per ottenere una condizione fisica che potesse permettergli di trovare maggiore spazio come titolare all’interno della rosa nerazzurra. Purtroppo la sua fragilità fisica e, forse, spesso anche emotiva, non glielo hanno concesso.

Nella giornata di ieri l’Inter e Marcus Thuram si sono legati per cinque anni. L’arrivo del francese va a coprire il buco lasciato da Edin Dzeko ma l’Inter dovrà lavorare ancora tanto in attacco. In primis bisognerà capire se si riuscirà a trovare un accordo con il Chelsea per Romelu Lukaku, e poi bisognerà piazzare Correa sul mercato e trovare un vice Lautaro Martinez che prenda il posto dell’ex Lazio.

Calciomercato Inter, individuato il sostituto di Correa