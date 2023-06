Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Genoa nel 2023?

Il Genoa, dopo il Frosinone, è stata la seconda squadra più forte del campionato di Serie B ottenendo una promozione meritatissima.

Settantatré punti ed una promozione assolutamente meritata; il Genoa, dopo il Frosinone, è stata la seconda squadra più in forma della Serie B. Il secondo posto è valso una meritatissima promozione nel massimo campionato italiano riportando il club rossoblù dove merita.

Una squadra come il Genoa, con una storia decisamente importante e una tra le tifoserie più calde d’Italia, merita palcoscenici di un certo livello; l’obiettivo, nella prossima stagione, è ovviamente la salvezza. Missione per nulla semplice considerando le difficoltà nell’andare ad affrontare un campionato tanto difficile quanto tattico.

Il Genoa, però, ha dalla sua l’esperienza per affrontare nel migliore dei modi la stagione in Serie A. Ovviamente quello che conta sarà il campo e i ragazzi di Gilardino dovranno essere molto bravi a meritarsi la permanenza nel massimo campionato italiano; proprio intorno al tecnico ci sta molta curiosità.

La Serie A è un mondo completamente diverso dalla B ma l’ex centravanti sembra avere le qualità per poter guidare il Genoa verso la salvezza.

Modulo Genoa 2023 Fantacalcio

Il Genoa, nella prossima stagione, dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2; dal punto di vista del Fantacalcio, il sistema di gioco può portare soluzioni importanti anche se bisogna sottolineare come sia rischioso andare a puntare su giocatori in arrivo dal campionato cadetto.

La Serie A è un campionato completamente diverso, tatticamente complicato, dove tutte le squadre preparano le sfide nel migliore dei modi e per un club neopromosso non è semplice riuscire ad imporsi. Come detto, però, il Genoa, può portare diverse soluzioni ai fanta allenatori.

Considerando il 4-3-1-2 come sistema di gioco non possiamo non parlare di Gudmundsson; il trequartista, con possibilità di essere impiegato anche come esterno offensivo, ha realizzato undici gol e cinque assist nell’ultima stagione. Numeri importanti che rendono il giocatore particolarmente interessante per il prossimo Fantacalcio.

Nell’andare a completare il centrocampo, durante l’asta del Fantacalcio, un giocatore come Gudmundsson può rappresentare una soluzione importante preso a pochi crediti.

I consigli sul Genoa, per quanto concerne il Fantacalcio, si fermano qui; la squadra, seguendo anche le indicazioni del proprio allenatore, dovrà mettere nel motore una serie di innesti di assoluta qualità se vuole riuscire ad iniziare il campionato con buone chance di ottenere la salvezza, il principale obiettivo del club rossoblù dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione.