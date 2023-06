Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Cagliari nel 2023?

Il Cagliari è stata la terza neopromossa al massimo campionato italiano; ecco le novità per quanto riguarda il Fantacalcio.

Una vera e propria impresa quella compiuta dal Cagliari; il club, dopo l’arrivo di Ranieri, è riuscito ad avere la giusta continuità di rendimento che ha permesso alla squadra di qualificarsi per i playoff della Serie B.

Il quinto posto ottenuto al termine della stagione regolare non rendeva semplice il cammino del Cagliari che, però, poteva contare sull’esperienza di Ranieri; il tecnico, all’ennesima avventura della sua carriera, è tra gli allenatori italiani più importanti che ci siano.

Aspetto che ha fatto la differenza in più di una circostanza come, ad esempio, nel match di andata contro il Parma quando il Cagliari, da due a zero, ha ribaltato il risultando vincendo una partita importantissima.

La vera impresa del Cagliari, però, è arrivata nella finale playoff di ritorno contro il Bari; un match che i ragazzi di Ranieri hanno vinto nei minuti di recupero. Il tecnico, con le sue lacrime alla fine della partita, ha dimostrato quanto ci tenesse a riportare la squadra nel massimo campionato italiano.

Modulo Cagliari 2023 Fantacalcio

Ora per Ranieri un’altra missione, salvare il Cagliari; l’obiettivo principale del club sardo, nel corso della prossima stagione, è quello di ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano. Impresa per nulla semplice e che dovrà essere costruita, soprattutto, in casa; il Cagliari, davanti ai propri tifosi, dovrà conquistare i punti necessari per mantenere la categoria

Dal punto di vista del sistema di gioco, è possibile immaginare l’utilizzo (da parte di Ranieri) del 4-4-2. Dal punto di vista del Fantacalcio parliamo di una squadra neopromossa e, per questo, non avrà tutta questa attenzione nel corso dell’asta in cui si va a comporre la propria rosa.

I fanta allenatori, infatti, preferiscono puntare sulle squadre di prima fascia per formare la loro rosa; questa strategia, in alcuni casi, si rivela sbagliata perché anche le neopromosse hanno la possibilità di portare soluzioni interessanti. Un giocatore che potrebbe portare bonus importanti è Lapadula.

L’attaccante classe 1990, nell’ultima stagione, ha realizzato 21 gol in campionato e quattro nei playoff; numeri importanti per un giocatore che avrà il compito, per nulla semplice, di trascinare (a suon di reti) il Cagliari alla salvezza.

Per il resto è necessario aspettare il mercato; Ranieri ha bisogno di diversi rinforzi se vuole avere una rosa in grado, fin dalla prima giornata, di lottare per la salvezza. Il Cagliari, da questo punto di vista, deve seguire le indicazioni del proprio allenatore.