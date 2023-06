Triangolo Juventus-Inter, parte tutto da Brozovic

Triangolo tra Juventus ed Inter che coinvolge club e giocatori: parte tutto dalla situazione legata a Brozovic

Dopo una deludente esperienza in prestito al Chelsea, Denis Zakaria rientrerà alla Juventus a partire dal 1 luglio.

Il centrocampista svizzero non sarà riscattato dalla società londinese. Zakaria ha vissuto una stagione certamente travagliata, che ha portato il giocatore a collezionare solo 11 presenze con la maglia dei londinesi. Il classe 1996 non rientra però nei piani della società bianconera e di Massimiliano Allegri e si sta riflettendo su una possibile cessione. Una cessione che si colloca in un quadro che coinvolge quattro club e tre giocatori, tra cui anche Marcelo Brozovic.

Fofana in Arabia: porta Zakaria ed esclude Brozovic?

Le pretendenti per Zakaria intanto non mancano e, oltre all’interesse dall’Inghilterra e in particolare dal West Ham, attenzione anche ad una nuova ipotesi proveniente dalla Francia.

Come infatti riferisce ‘Footmercato’, anche il Lens avrebbe messo gli occhi su Zakaria. Il club transalpino può convincere il centrocampista elvetico grazie alla carta Champions League. I giallorossi, riferiscono dalla Francia, sono al lavoro per acquistare almeno due innesti a centrocampo e uno dei nomi più graditi è proprio il nazionale svizzero, sulle cui tracce, oltre al West Ham, c’è anche l’Olympique Marsiglia.

La Juventus punta ad una cessione a titolo definitivo e il Lens potrebbe anche avere la liquidità necessaria. Il club transalpino potrebbe infatti cedere Seko Fofana all’Al-Nassr. Il club saudita, che sta corteggiando assiduamente anche Marcelo Brozovic (ieri il Ceo del club era nella sede dell’Inter), sta puntando in mediana anche all’ex giocatore dell’Udinese. Non è escluso che l’approdo di Fofana possa tra l’altro escludere quello di Brozovic, per cui Inter e Al-Nassr hanno già raggiunto un accordo. Vero che le finanze dei sauditi sembrano un pozzo senza fine e il limite di giocatori stranieri che possono essere registrati in campionato è di 8, ma l’ipotesi che l’ivoriano sia un’alternativa più che un’aggiunta al giocatore dell’Inter va certamente presa in considerazione anche se, appunto, il piano dei sauditi è con tutta probabilità quello di fare il doppio colpo.