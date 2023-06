Rabiot parla dopo il rinnovo: “La Juve per me è casa”

Il centrocampista francese ha rinnovato coi bianconeri per un’altra stagione: “Indossare questa maglia è una responsabilità e un privilegio

“La mia scelta arriva dal cuore”. Così Adrien Rabiot dopo l’ufficialità del rinnovo contrattuale con la Juventus. “Sono felice e orgoglioso – ha aggiunto il francese al canale broadcaster Instagram dei bianconeri – Sono legatissimo a questi colori e a questa maglia: la Juve per me è casa”.

“A Torino sono cresciuto e migliorato sia sul campo che come uomo – sottolinea Rabiot – Non vedo l’ora di cominciare una nuova stagione, il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo per la Juventus e per tutti voi tifosi. Coi tifosi vorrei davvero condividere tanti successi, per me indossare questa maglia è una responsabilità e un privilegio”.