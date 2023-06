Niente Arabia, firma con l’Inter: “In settimana l’annuncio”

Oltre a Marcus Thuram, l’Inter è pronta ad annunciare in settimana anche un’altra firma dopo le indiscrezioni dall’Arabia Saudita

In una finestra estiva in cui il calciomercato è dominato dai soldi dell’Arabia Saudita e della Premier League, l’Inter sta provando a chiudere i suoi colpi in entrata e in uscita. In questi minuti ha firmato Marcus Thuram, che si legherà ai nerazzurri fino al 2028 e ora si attende solo l’ufficialità.

Al tempo stesso Romelu Lukaku è un altro di quelli finiti pesantemente nel mirino degli arabi, che hanno fatto la loro super offerta ma senza fare breccia nel cuore del belga che vuole restare all’Inter. Allo stesso modo Marcelo Brozovic è invece diventato il principale obiettivo dell’Al-Nassr che vuole portarlo a giocare con Cristiano Ronaldo. Ma il croato al momento ha respinto l’ingaggio offerto da 20 milioni, anche perché aspetta sempre la mossa del Barcellona. Che magari può arrivare grazie a un’offerta inaspettata per Kessie, sempre dall’Arabia Saudita. Intanto l’Inter, dopo Marcus Thuram, è pronta a ufficializzare un’altra firma. Come vi avevamo raccontato alcuni giorni fa, è stato trovato l’accordo per il rinnovo di Stefan de Vrij per altri due anni con opzione.

E in questi minuti a confermare tutto è intervenuto anche l’agente del difensore dell’olandese: “De Vrij rinnoverà il contratto con l’Inter. Ci siamo incontrati con la dirigenza nerazzurra e abbiamo chiuso l’accordo. Ci rivedremo questa settimana per il ‘passo’ ufficiale”, ha detto a ‘Sports Digitale’. Nelle settimane scorse anche per de Vrij erano arrivate indiscrezioni su offerte arabe. Ma alla fine sarà ancora nerazzurro.