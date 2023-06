Napoli-Hancko, un interesse ‘costoso’: con il solito Newcastle di mezzo | ESCLUSIVO

Confermato l’interesse del Napoli per Hancko: il centrale del Feyenoord ha una valutazione alta e diversi estimatori in Premier

David Hancko come sostituto di Kim? Il centrale coreano è sempre più vicino al Bayern Monaco come abbiamo raccontato nella mattinata di oggi qui su Calciomercato.it.

Hancko, ex Fiorentina, ha trovato nel Feyenoord la dimensione nella quale consacrarsi. Classe ’97, nazionale slovacco, 188 centimetri per un fisico da corazziere, sotto la guida di Arne Slot ha messo a referto anche 4 gol e 5 assist da difensore centrale.

Una stagione che ha attirato attenzioni importanti, con una valutazione cresciuta in modo considerevole nelle ultime settimane.

Hancko-Napoli, si parte da 30 milioni di valutazione

Gli olandesi, si sa, sono ottimi mercanti. Ed il Feyenoord non se la fa scappare la possibilità di una plusvalenza con i fiocchi. Perché pagato 6 milioni nel 2022, Hancko potrebbe andar via per 30 milioni.

Questa è la valutazione che, fonti interne fanno conoscere a Calciomercato.it dopo aver sondato gli umori del club di Rotterdam circa il destino del difensore slovacco. Se ne può parlare di trattare: difficile che si scenda sotto i 25 milioni.

Sul giocatore ci sono, inoltre, i soliti interessi della Premier. Piace al Newcastle che sta cercando un centrale, ma anche ad altri 2-3 club di medio-alto profilo. anche in questo caso, nessun affondo concreto, ma l’interesse esiste ed è certificato.

Questo uno dei motivi per i quali, sempre seguendo fonti vicine alla potenziale trattativa, il Napoli sta seguendo il centrale ma è uno dei giocatori in lista. Non in apice alla stessa, non un calciatore sul quale si sta affondando il colpo.

Hancko è seguito dallo stesso entourage di Lobotka, agenti con i quali c’è un rapporto importante. Un aspetto che potrebbe favorire l’evoluzione di un potenziale ‘deal’ qualora il Napoli decidesse di alzare i giri del motore.