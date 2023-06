Juventus, dimissioni Allegri: decisivo John Elkann

Allegri è sempre al centro delle voci di mercato, con l’offerta araba sullo sfondo e il contratto con la Juve fino al 2025

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni sul futuro di Massimiliano Allegri. Sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025, per l’allenatore sono risuonate forti le sirene arabe nei giorni scorsi.

In principio, era stato l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it. Adesso è il turno dell’Al-Hilal che ha proposto un contratto faraonico ad Allegri con ulteriore incentivo alla firma. Nonostante tutto, il tecnico livornese non sembra essere stato scalfito da queste cifre mostruose, tanto da continuare a considerarsi sempre l’allenatore della Juventus, come fatto trapelare nelle scorse ore sui quotidiani, sportivi e non.

L’Arabia che sta portando avanti una campagna acquisti mostruosa a suon di milioni di euro, di ingaggio per i calciatori e di cartellino per i club, non sembra, dunque, aver convinto Allegri, pronto a guidare la Juve anche nella prossima stagione per riabilitarsi dopo due annate davvero molto complicate, in campo e fuori. Così facendo seguito alle parole del direttore generale Maurizio Scanavino che ha pubblicamente confermato il 55enne livornese sulla panchina bianconera. Scatenando reazioni, positive e contrarie, tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Dimissioni Allegri, la posizione di Elkann

Decisivo anche John Elkann, presidente di Exor e al comando della Juventus dopo le dimissioni del consiglio d’amministrazione con in testa il presidente Andrea Agnelli. “L’offerta dall’Arabia Saudita per Allegri è reale. Ad oggi, la percezione è quella che non ci siano margini di separazione tra il tecnico livornese e la Juventus – le parole del giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Giovanni Albanese, a ‘Juventibus’ – Max Allegri non ha mai pensato di rassegnare le proprie dimissioni dal ruolo di allenatore della Juventus. L’unico che poteva mandarlo via era John Elkann, ma quest’ultimo nei vari colloqui gli ha sempre rinnovato la fiducia”. Dunque, non sembrano esserci più molti dubbi: Allegri guiderà la Juventus, almeno per un’altra stagione. A meno di clamorosi colpi di scena.