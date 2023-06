Guardiola ci ha preso gusto: maxi assegno e addio Inter

Il tecnico del Manchester City, dopo la Champions League, ha battuto ancora l’Inter anche se questa volta sul mercato

La stagione del Manchester City si può definire perfetta senza nessun tipo di problema; i Citizens, infatti, hanno vinto il treble. In Premier League, dopo una bellissima rimonta, sono arrivati davanti all’Arsenal mentre in FA Cup sono riusciti a superare il Manchester United grazie ad una doppietta meravigliosa di Gundogan. La ciliegina sulla torta è arrivata ad Istanbul quando i ragazzi di Guardiola si sono imposti uno a zero sull’Inter conquistando la prima Champions League nella storia del club inglese.

Un fantastico treble conquistato da uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio mondiale; ora, per il Manchester City, inizia probabilmente la fase più complicata, quella in cui ci si deve confermare. Il prossimo anno, infatti, i Citizens devono difendere tre titoli e non sarà semplice nonostante una rosa di assoluta qualità. Guardiola ha bisogno di rinforzi per restare al vertice del calcio inglese e del panorama internazionale.

Migliorare una squadra che ha vinto tutto non è affatto semplice ma il Manchester City può contare sull’enorme disponibilità economica e sull’appeal di aver un tecnico come Guardiola; il tecnico è in grado di migliorare i giocatori a disposizione e, nelle ultime stagioni, ha trovato diverse soluzioni per far rendere nel migliore dei modi i suoi giocatori.

Manchester City, piace Hakimi: il terzino può andare in Premier

Uno degli obiettivi del Manchester City, stando a quanto riportato da Football Insider, è Hakimi; il terzino del PSG, che nei giorni scorsi è stato anche accostato all’Inter, ha il contratto con i francesi fino al 2026 e in stagione ha realizzato cinque gol e sei assist. Un rendimento importante per un giocatore con delle potenzialità incredibili soprattutto a livello offensivo. Il classe 1998 sarebbe perfetto nel sistema di gioco di Guardiola considerando l’ammirazione del tecnico nei confronti dei giocatori offensivi. Hakimi, al Manchester City, potrebbe diventare una soluzione in più per l’attacco dei Citizens.

L’interesse del Manchester City per Hakimi, grande protagonista dell’ultimo Mondiale con il suo Marocco, nasce anche dalla necessità di rinforzare il reparto dei terzini. Sempre stando a Football Insider, il club inglese rischia di perdere sia Walker sia Cancelo con il primo che potrebbe finire al Bayern Monaco. Situazione non semplice anche se il Manchester City potrebbe rimediare con l’arrivo di Hakimi; acquisto che metterebbe anche fine alle voci su un possibile ritorno del terzino in nerazzurro dove ha vissuto una bellissima stagione.