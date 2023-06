Consigli Fantacalcio, qual è il modulo del Monza nel 2023?

Il Monza, nella prossima stagione, ripartirà dal 3-4-2-1; un sistema di gioco che, in ottica Fantacalcio, porta diverse soluzioni.

Nell’ultima stagione di Serie A abbiamo visto l’esordio, nel massimo campionato italiano, del Monza; il club, neopromosso per la prima volta, ha avuto alti e bassi. Dopo un difficile inizio, complice anche le difficoltà all’interno di un campionato per nulla semplice, è arrivata la svolta.

Il merito è stato, principalmente, di Palladino; il tecnico ha cambiato completamente la filosofia del Monza portando il club a diventare una vera e propria rivelazione della Serie A. Squadra bella da vedere, con una precisa identità di gioco e la voglia di dominare l’avversario.

Da un punto di vista del modulo, il Monza scende in campo con il 3-4-2-1; un sistema di gioco che ha permesso a determinati giocatori di mettersi in mostra e far diventare il club brianzolo uno dei più attenzionati in ottica Fantacalcio.

Modulo Monza 2023 Fantacalcio

Il 3-4-2-1 è il sistema di gioco che ha portato il Monza ad essere una delle realtà più belle nell’ultima stagione di Serie A. L’interesse per il club era ben vivo già prima che iniziasse il campionato; il mercato portato avanti dalla neopromossa, infatti, avevano fatto diventare il Monza una delle prime squadre di seconda fascia per quanto riguarda il Fantacalcio.

In porta Di Gregorio, per essere l’estremo difensore di una squadra neopromossa, ha disputato una stagione più che positiva. Nel corso della prossima asta di Fantacalcio, non come primo portiere, può essere una scelta importante per andare a completare il reparto.

In un 3-4-2-1 sono molto importanti gli esterni; da questo punto di vista bisogna andare a parlare di Carlos Augusto; il classe 1999 ha disputato una stagione più che positiva dando un contributo importante ai propri fanta allenatori con sei gol e cinque assist.

Il suo futuro non è ancora certo; sul giocatore sembra esserci l’Inter. Qualora Carlos Augusto dovesse restare in Serie A sarebbe una risorsa fondamentale per il prossimo Fantacalcio.

A centrocampo un giocatore di grande rendimento è Pessina; averlo in rosa significa avere un calciatore che garantisce, nella maggior parte dei casi, la sufficienza. E’ un rigorista e questo elemento è molto importante in ottica fantacalcistica.

Concludiamo con l’aspetto offensivo dove troviamo Caprari; l’attaccante ha concluso la stagione con sei gol e due assist tra tutte le competizioni.

Numeri comunque importanti per un giocatore che, nel corso dell’asta del Fantacalcio, può rappresentare una soluzione in grado di completare il reparto offensivo. Giocatore particolarmente interessante.