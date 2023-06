Champions League già al via: le fasce e la data del sorteggio dei gironi

E’ già tempo di Champions League: inizia il turno preliminare che si disputerà in Islanda. Ecco quando entrano in scena Napoli, Inter, Lazio e Milan.

Sono trascorsi appena 17 giorni dalla finale di Istanbul e oggi comincia già la nuova stagione della Champions League. Come consuetudine, a fine giugno l’UEFA manda in campo le squadre qualificate ai turni preliminari della competizione. Il primo round è riservato a quattro squadre e solo una centrerà il pass per il primo turno di qualificazione.

64°06′43″N 21°54′00″W: sono queste le coordinate della città che ospita le semifinali e la finale del preliminare di Champions League. A Kopavogur, in Islanda, oggi l’Atletic Club d’Escaldes (Andorra) affronta il Budućnost Podgorica (Montenegro); la seconda semifinale invece è tra il Tre Penne (San Marino) e il Breiðablik (Islanda), club padrone di casa. I sanmarinesi cercheranno il passaggio storico al turno successivo: non hanno mai vinto il loro primo turno preliminare di Champions. I due vincitori delle semifinali accederanno alla finale secca in programma il 30 giugno. Ad attendere il campione ci sarà lo Shamrock Rovers al primo turno di qualificazione.

Per il sorteggio della fase a gironi serve attendere ancora un paio di mesi. L’UEFA ha stabilito già la data dell’evento che si farà a Nyon, nel quartier generale. Ecco dove saranno inserite le quattro italiane che parteciperanno alla Champions League 2023-24.

Champions League, fase a gironi

Prima della fase a gironi, ci sono ben 5 turni: il preliminare, il primo turno di qualificazione, il secondo, il terzo e lo spareggio. Napoli, Inter, Lazio e Milan eviteranno il brivido dei primi turni, che nascondono sempre molte insidie per via del clima e della scarsa condizione atletica con cui arrivano i calciatori.

Il sorteggio della fase a gironi di Champions League avverrà il 31 agosto e le quattro italiane sono già a conoscenza della loro posizione nelle urne di Nyon. Infatti, il Napoli, essendo campione d’Italia, andrà nella prima fascia assieme alle big: il Manchester City, il Siviglia, il Barcellona, il Bayern Monaco, il PSG, il Benfica e il Feyenoord. Nella seconda fascia troviamo l’Inter, finalista dell’ultima edizione del torneo, accompagnata dallo United, dal Real Madrid, Porto, Arsenal e Borussia tra le altre. In terza fascia spazio a Lazio e Milan, che dovranno sperare di evitare il girone di ferro. Beccare il Feyenoord dalla prima urna sarebbe l’ideale. Infine, nella quarta fascia troviamo al momento Lens e Union Berlino. Ancora da decidere la posizione tra terza e quarta fascia per Newcastle, Celtic e Real Sociedad.

Una volta sorteggiati i gironi, la prima giornata del torneo si disputerà tra il 19 e il 20 settembre. L’ultima, invece, è in programma tra il 12 e il 13 dicembre. La finale della Champions League 2023-24, l’ultima edizione con l’attuale formato a 32 squadre, sarà a Londra in programma il 1 giugno 2024, in largo anticipo per dare spazio ai giocatori di prepararsi agli Europei in Germania. Dalla stagione 2024-25 le partecipanti aumentano a 36 e ci sarà un girone unico, con tanti incroci. Ogni squadra giocherà almeno 8 partite: quattro in casa e quatto fuoricasa, sempre con avversari diversi.