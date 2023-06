Quali sono le migliori app per il Fantacalcio?

Le app per Fantacalcio sono diverse ma soltanto una è ufficiale, gratuita e praticamente obbligatoria per ogni fantallenatore. Ecco qual è.

Chi gioca al Fantacalcio non ha sempre il pc fisso o portatile ad immediata disposizione. Pensiamo a chi è in vacanza oppure a chi magari è in pausa al lavoro e vuole gestire la propria rosa nelle finestre di tempo libero, o valutare con attenzione quali saranno le prossime mosse da compiere nella strategia di fantallenatore.

In casi come questi, e in tanti altri, le app per smartphone diventano delle validissime alleate per ogni giocatore. Ve ne sono diverse, e non potrebbe essere altrimenti, visto il successo del Fantacalcio in Italia, ma soltanto una è quella ufficiale. C’è infatti un’app per antonomasia nel settore, un’app che ogni fantallenatore, dal principiante a quello più esperto, deve o dovrebbe per forza avere nel suo cellulare. Vediamone alcune caratteristiche chiave.

Migliore app per il Fantacalcio

La sola app ufficiale dedicata al Fantacalcio prende il nome di Leghe Fantacalcio. E già nel nome fa intuire chiaramente a cosa serve. Negli store delle app, dicevamo, se ne trovano tante altre – e conosciutissima è ad esempio Fantamaster – ma se dobbiamo indicare un’app per giocare online, completa, molto utilizzata, facile da usare e soprattutto ufficiale, non possiamo che nominare Leghe Fantacalcio.

Non sorprende allora che Leghe Fantacalcio sia la più accurata piattaforma per questo gioco, che si possa trovare sul mercato. Lì ogni fantallenatore troverà il supporto ideale per le sue attività Fantacalcio direttamente dal cellulare e per partecipare alle leghe private, che animano i confronti tra i moltissimi fantallenatori sparsi per la penisola.

Ovviamente Leghe Fantacalcio è disponibile sia per Android che per iOS (iPhone e iPad) ed è accessibile anche da browser web.

Come funziona app Leghe Fantacalcio

Altra caratteristica dell’app Leghe Fantacalcio è che gratis, quindi il fantallenatore non deve pagare per accedere a qualche servizio particolare. L’applicazione è utilizzabile nella sua interezza senza costi.

Con essa sarà possibile gestire le operazioni ed attività della lega Fantacalcio a cui si partecipa, e l’utente potrà beneficiare così di un’esperienza più appagante e di un maggior coinvolgimento con i propri amici. L’app completa e ricca di funzioni consente anche di impostare direttamente dalla sua piattaforma il mercato giocatori in tutte le sue forme, e ci riferiamo ad es. alle aste e al meccanismo di gioco ‘a buste chiuse’, che piace a non pochi fantallenatori.

Per usarla basterà scaricarla, creare il proprio account e la propria lega per giocare con gli amici, dandole un nome e indicando i crediti iniziali a disposizione di ogni squadra.

Non solo. In questo periodo sta riscuotendo successo la variante evoluta del Fantacalcio, denominata ‘Mantra’. Ebbene, l’utente deve sapere che potrà trovare nell’app tutte le funzionalità per gestire anche i meccanismi di questo Fantacalcio avanzato.

Non dimentichiamo infatti che Leghe Fantacalcio permette di giocare sia in modalità classica, che invece giocare nella versione ‘Mantra’, la quale lascia maggior spazio a personalizzazione e tatticismi dei fantallenatori – riuscendo ad essere ancora più simulativa del Fantacalcio classico. Basti pensare ai moduli aggiuntivi, per esempio.

Come fare asta Fantacalcio con app

Con l’app Leghe Fantacalcio il giocatore potrà svolgere tutte le operazioni desiderate e perciò non soltanto creare il calendario iniziale, ma anche gestire i vari calcoli, la classifica e fare l’asta iniziale, uno dei momenti chiave di ogni torneo di questo tipo.

E’ molto semplice fare l’asta Fantacalcio con questa applicazione per smartphone: infatti all’utente basterà creare una nuova lega e organizzare l’asta, avviando l’app, premendo sul pulsante Crea un nuovo account e registrandosi. Nei menù che compariranno su schermo occorrerà selezionare l‘opzione Mercati e poi seguire le istruzioni su schermo per creare una nuova sessione di mercato. Di seguito l’utente dovrà selezionare l’opzione Aste a rilancio (ma ci sono anche altre modalità), impostare le date e le regole dell’asta. Premendo sui pulsanti Imposta e Procedi, sarà possibile concludere l’iter di organizzazione dell’asta per la lega anteriormente creata. E’ tutto molto veloce e intuitivo.

Ecco perché ogni fantallenatore alle prime armi non dovrà comunque preoccuparsi: la piattaforma spicca per semplicità d’uso e creare un’asta Fantacalcio con app Leghe Fantacalcio non sarà affatto difficile.