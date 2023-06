Il rinnovo fa svanire il sogno Juve: l’uno o l’altro

Juventus, la firma è pronta, ma il rinnovo contrattuale può far sfumare il sogno dei bianconeri: l’innesto sarà solo uno

Mercato caldo in casa Juventus. Il club bianconero ha più fronti aperti per quanto riguarda gli acquisti, ma tra i tanti punti interrogativi ci sono la situazione legata ai rinnovi e anche al futuro di Massimiliano Allegri, corteggiato dall’Arabia Saudita.

In ottica rinnovi uno dei temi più caldi riguarda sicuramente Adrien Rabiot. Il centrocampista transalpino vedrà terminare tra pochi giorni il suo contratto con la Juventus, ma non è da escludere una permanenza. A tal proposito ha parlato in diretta a TV PLAY il giornalista de ‘La Stampa’ Antonio Barillà: “Era tutto perso, perché parliamo di un calciatore a parametro zero con offerte dalla Premier League impareggiabili per qualunque società italiana. La chiave è stata proporre al francese un contratto annuale, mantenendo grazie al decreto crescita le cifre dell’anno scorso. Questo ha permesso, facendo leva anche sui buoni rapporti tra il ragazzo, l’allenatore e la piazza, di rinviare di un anno il problema, facendo così crescere i giovani come Rovella e facendo un’eccezione senza troppi traumi al monte ingaggi. Anche perché ci sono giocatori come Di Maria e Cuadrado che andranno via e permetteranno un risparmio di circa 30 milioni di euro annui. Non è ancora tutto definito ma ora c’è ottimismo e credo sia stata una mossa intelligente: la Juventus è riuscita a convincere la mamma agente”.

Juve, Rabiot preclude Milinkovic-Savic

Il rinnovo contrattuale di Rabiot, però, precluderebbe l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, sogno del mercato bianconero, che potrebbe dire addio alla Lazio visto che il contratto terminerà nel 2024.

“Rabiot preclude Milinkovic-Savic: la Juventus che è costretta a guardare il bilancio non può scialare. Rabiot costa 7 milioni e dà la possibilità di far crescere i giovani e guardarti in giro con calma, ad oggi Milinkovic costerebbe circa 35 milioni più contropartite che la Juve non vuole dare via. L’idea è un centrocampo basato su Locatelli, Rabiot, Pogba e Fagioli. Non dimentichiamoci che non ci saranno i soldi della Champions: chi immagina una Juventus che spende e spande sbaglia scenario sottolinea Barillà – Chiaro che se va via Rabiot e vuoi essere competitivo devi fare un sacrificio e sarebbe comunque stato un affare visto che Milinkovic viaggia verso la scadenza. Non mi aspetto cessioni pesanti, ci sono due gioielli ambiti ed è chiaro che se dall’estero dovessero arrivare certe offerte sarebbe difficile resistere, ma fare economia non significa non fare una grande squadra, ci sarebbero incassi tali da poter reinvestire qualcosa. La Juventus dove può risparmia, dove dovrà reinvestire lo farà senza lasciare vuoti”.