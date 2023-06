Dall’Inter alla Roma: la firma arriva con lo sconto

Diversi nomi scaldano il mercato e spalancano intrecci tra i club di Serie A: Inter, Roma e non solo coinvolte in un affare con lo sconto

Negli ultimi giorni, il calciomercato estivo è entrato prepotentemente nel vivo con diverse operazioni inattese ormai in via di conclusione che hanno aperto i giochi e spalancato orizzonti imprevisti per diverse società. L’irruzione sulla scena in particolar modo dei club arabi (o collegati, come nel caso della proprietà araba del Newcastle), può cambiare profondamente il mercato così come lo abbiamo conosciuto.

La Serie A è chiamata a rispondere per quanto possibile. A livello finanziario, impossibile, ma di certo ovviando alle partenze con intuizioni e affari importanti. Le big del nostro campionato in questo senso non vogliono farsi cogliere impreparate, anzi. Ma la scarsità di risorse potrebbe giocare brutti scherzi e far sì che si perdano delle occasioni.

Inter, Roma e non solo beffate: colpo in attacco soffiato alla Serie A

Uno dei nomi più caldi delle ultime settimane è quello di Dodi Lukebakio, attaccante capace di svariare su tutto il fronte e accostato ripetutamente a Inter, Milan e Roma, tra le altre. Ma il belga dell’Hertha Berlino potrebbe giocare alla fine in un altro campionato.

Secondo ‘Kicker’, in Germania, si è fatto avanti con una certa convinzione il Lione negli ultimi giorni. I francesi avrebbero avanzato una proposta inferiore ai 10 milioni di euro. Inizialmente, i tedeschi valutavano in doppia cifra il cartellino del proprio giocatore, ma avrebbero fatto cadere questo tipo di richiesta. Intanto, la Ligue 1 mette con decisione nel mirino Lukebakio. Se le squadre di Serie A non vogliono perdere l’occasione, è il momento di rilanciare.