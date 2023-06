Dal triplo colpo Inter al futuro di Brozovic: l’annuncio sul futuro

L’Inter è particolarmente attiva in questa prima fase di calciomercato sia in entrata che in uscita. Dai nuovi ingressi al destino di Brozovic

Sono giorni già molto intensi per l’Inter in queste prime battute di calciomercato. I nerazzurri si preparano a costruire la squadra del domani senza perdere ulteriore tempo, e con alcuni punti da chiarire.

In uscita il nome di Marcelo Brozovic è il più caldo con la pioggia di milioni dall’Arabia Saudita che fa gola, al netto della tentazione riguardante il solito Barcellona. In entrata i nerazzurri si sono mossi per tempo con Thuram e non solo, ed a tal proposito il giornalista di ‘Libero’, Fabrizio Biasin a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay ha affermato: “Spinazzola non è più super performante come prima, ma è ancora un esterno validissimo. Domani Thuram dovrebbe arrivare a Milano, come per Bisseck che arriverà dopo l’Europeo. Accordo anche con Azpilicueta, che però deve liberarsi dal Chelsea. Bisogna capire se arriverà oppure no dal Manchester questa offerta per Onana”.

Calciomercato Inter, Biasin: “Brozovic sta aspettando il Barcellona”

Tema caldo resta però quello legato al futuro di Brozovic: “Mi ha detto che al momento non ha parlato con nessuno. E’ una mezza verità ovviamente, ma la mia sensazione è che se tutti lo stanno spingendo in Arabia Saudita, lui sta spingendo per restare nel calcio europeo ed in tal senso si può dire che sta aspettando il Barcellona”.

Al netto dell’eventuale voglia di un’avventura al Barça, Biasin non prevede però scambi: “Non credo che l’Inter valuti uno scambio con il Barcellona per Brozovic. Sarei sorpreso da un suo passaggio in Arabia Saudita per come lo conosco. L’Inter ed il suo entourage spingono per la soluzione saudita, ma poi tutto dipende dal calciatore. L’anno scorso poteva andare via a zero ed ha rifiutato una proposta di 8 milioni dal Barcellona. Adesso giustamente vuole decidere lui il proprio futuro”.

Qualora il croato dovesse salutare i nerazzurri: “L’Inter ha in Calhanoglu una alternativa già pronta”.