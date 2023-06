Clausola da un miliardo: così il Real Madrid blinda il suo gioiello

Il Real Madrid inizia a pensare al futuro e lo fa andando a blindare uno dei suoi gioielli più preziosi con una clausola da un miliardo

Non è stata una stagione indimenticabile per il Real Madrid; i ragazzi di Ancelotti, in Liga, non sono riusciti a tenere il passo di uno straordinario Barcellona e, in Champions League, hanno dovuto alzare bandiera bianca nella semifinale di ritorno quando sono stati spazzati via dal Manchester City. Le Merengues, per tradizione e storia, sono abituati ad arrivare in fondo a tutte le competizioni e per questo hanno bisogno di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’addio di Benzema è stato un duro colpo da digerire ma il Real Madrid ha risposto andando ad acquistare uno dei centrocampisti più forti del panorama internazionale; stiamo parlando di Bellingham che andrà a comporre un reparto di tutto rispetto e con alternative di assoluta qualità. Le Merengues, però, devono pensare anche al reparto offensivo e, da questo punto di vista, hanno preso una decisione decisamente importante.

Il Real Madrid, infatti, ha deciso di blindare Vinicius; l’esterno offensivo brasiliano è uno dei giocatori più forti del panorama mondiale ed è destinato a guidare il club spagnolo nelle prossime stagioni. Con l’addio di Benzema, il testimone di leader delle Merengues passa al classe 2000. Responsabile non da poco ma Vinicius ha dimostrato di avere i crismi per essere il giocatore chiave del Real Madrid del futuro.

Vinicius, la clausola è pazzesca: un miliardo di euro

Il futuro del Real Madrid è nei piedi di Vinicius; il brasiliano è pronto a sposare per altri cinque anni il progetto di uno dei club più importanti al mondo. Come riporta As, infatti, le Merengues sono pronte a far firmare un rinnovo di cinque anni all’attaccante brasiliano.

L’importanza dell’esterno nel mondo Real è fondamentale e lo dimostra anche la clausola sul contratto del giocatore. Sempre stando alle informazioni di As, Vinicius avrà una clausola pari ad un miliardo di euro. Cifra pazzesca, fuori da ogni logica e che blinda il talento brasiliano al Real Madrid per diversi anni.

Nel mercato tutto può accadere ma, con una clausola del genere, appare molto complicato vedere Vinicius lontano dal Real Madrid. Le merengues stanno programmando il futuro e al centro del progetto vogliono mettere l’esterno brasiliano; il rinnovo del contratto e la super clausola rescissoria ne sono una chiara testimonianza.