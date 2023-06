Arriva l’annuncio UFFICIALE: Benzema, tutto deciso

Arriva l’annuncio ufficiale sul futuro di Karim Benzema: c’è il comunicato che toglie gli ultimi dubbi su quel che farà il francese

Ora non ci sono più dubbi, per Karim Benzema è arrivato l’annuncio. Finisce l’era del bomber francese al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid ha, infatti, diramato un comunicato per annunciare l’addio del 35enne attaccante, un annuncio che era nell’aria da giorni ormai.

Nella nota si legge che “Il Real Madrid C. F. e il capitano Karim Benzema si sono accordati per porre fine alla sua brillante e indimenticabile tappa come giocatore del nostro club”. Resta ora da capire quel che sarà il futuro del bomber che potrebbe accettare la corte di qualche squadra esotica per gli ultimi anni della sua carriera oppure tornare in Ligue 1 per terminare la propria avventura da calciatore in patria o, chissà, accettare una nuova sfida in un campionato di primo livello.

Questo si vedrà, intanto c’è la prima certezza: l’avventura di Benzema al Real Madrid si chiuderà al termine di questa stagione.