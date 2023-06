Clamoroso Juve: 100 milioni di euro, accordo con la Uefa

Indiscrezione sulla Juventus e l’intesa arrivo con il massimo organismo calcistico europeo per club presieduto da Ceferin

Oggi dire Juve è come dire Allegri. Tra i bianconeri, infatti, è il tecnico il grande protagonista del mercato con il nuovo tentativo dall’Arabia firmato stavolta Al-Ahli, la squadra dove è appena approdato Kalidou Koulibaly.

Allegri o non Allegri, il club di Exor ha da tempo delineato la strategia per la prossima stagione, strategia che prevede innanzitutto un taglio importante al monte stipendi. A Giuntoli spetterà un arduo lavoro, non potendo contare sui soldi della Champions. E, a quanto pare, anche su quei pochi che garantirebbe la Conference League, competizione a cui si è qualificata al termine della stagione, dopo la penalizzazione di 10 punti.

Niente Conference League per la Juve, secondo Giuseppe Cruciani i bianconeri stanno lavorando a un accordo con l’UEFA che prevede l’esclusione dalle coppe europee – conseguenza della sanzione per le plusvalenze – nella prossima stagione.

“Mi sembra di capire, da fonti mie, che tutto sia acchittato e sia ormai concordato per la rinuncia alla Conference League, il che significa sostanzialmente anche la rinuncia al Mondiale per Club – ha dichiarato in diretta a ‘Juventibus’ il giornalista e conduttore de ‘La Zanzara’, programma in onda su ‘Radio 24’ – Magari non sarà una grande perdita, però sono comunque soldi. Si va su una perdita di 100 milioni di euro – sottolinea in conclusione Cruciani – Quest’accordo verrà fatto questa o la prossima settimana”.