Ribaltone immediato: l’Inter perde 52 milioni

Nonostante il blitz dei giorni scorsi, potrebbero cambiare gli scenari in casa Inter: tesoretto a rischio per il club di Zhang

Non è un mistero il pressing dalla Premier League per André Onana, pezzo pregiato dell’Inter vicecampione d’Europa.

Prima il Chelsea, adesso è invece il Manchester United a fare sul serio per strappare il portiere camerunese ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino non vorrebbe perdere il suo numero uno, con la dirigenza di Viale della Liberazione che lo sacrificherà soltanto per un’offerta importante e irrinunciabile. Il presidente Zhang ha fissato a non meno di 50 milioni di euro l’addio dell’ex Ajax che con un assegno da 60 milioni potrebbe davvero lasciare Milano. Nei giorni scorsi c’è stato il blitz dell’entourage di Onana in Inghilterra, anche se dall’Old Trafford arriverebbero nuove indicazioni sul conto del camerunense.

Calciomercato Inter, dietrofront Onana: il Manchester United cambia idea

Lo United deve fronteggiare i paletti del Fair Play Finanziario e come riporta il ‘Mirror’ non potrebbe superare il budget da 120 milioni di sterline stanziato dalla proprietà per il mercato estivo.

Ten Hag preferirebbe perciò investire negli altri reparti dove l’obiettivo numero uno rimane Mount dal Chelsea, oltre a un centravanti che è la priorità dell’allenatore olandese. Così l’ex allenatore dell’Ajax starebbe premendo per la conferma di David de Gea tra i pali, spingendo per il rinnovo del guadiapali spagnolo in scadenza il prossimo 30 giugno. Un nuovo contratto che sarebbe però al ribasso per il 32enne portiere: dai 22 milioni di euro a stagione, a de Gea sarebbe stato proposto un prolungamento da 12 milioni all’anno. Da capire se lo spagnolo accetterà la proposta, o il Manchester Unite dovrà cambiare nuovamente strategia e affondare il colpo su Onana (servono 52 milioni di sterline per convincere l’Inter) o per altri profili tra i pali.