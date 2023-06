Rescissione e firma rossonera: fa tutto la Juve

Addio alla Juventus ormai scontato: possibile la rescissione e poi la firma per vestire in rossonero

Aveva lasciato la Juventus in prestito per approdare a Liverpool, ma l’esperienza inglese è stata totalmente da dimenticare. Praticamente mai preso in considerazione da Jurgen Klopp, Arthur rientrerà a Torino dal 1 luglio, ma il suo futuro resta un punto interrogativo.

Il 26enne brasiliano, approdato in bianconero nell’estate 2020 nell’affare che ha portato Miralem Pjanic a Barcellona, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e della dirigenza juventina, nonostante un contratto in vigore sino al 2025. Il giocatore ha estimatori soprattutto in Inghilterra e non si esclude addirittura la possibile rescissione con la Juventus.

Juve, Arthur un rebus: spunta De Zerbi

Come infatti riferito da ‘Globo Esporte’ sul centrocampista brasiliano ci sarebbe soprattutto il Brighton. I ‘Seagulls’ guidati da Roberto De Zerbi disputeranno la prossima Europa League e dopo aver perso Alexis MacAllister (finito proprio ai ‘Reds’) stanno cercando rinforzi in mediana.

Dal Brasile però sottolineano come l’interesse nei confronti del classe 1996 sia piuttosto timido e un qualcosa di più concreto potrebbe verificarsi proprio appunto in caso di rescissione con la Juventus. Il giocatore, nel frattempo, è sicuramente intenzionato a restare in Europa e l’Inghilterra sembra la destinazione preferita. Anche in questo senso l’opzione Brighton non va dunque esclusa. Quasi impossibile invece un ritorno in patria, assicurano dal Brasile, nonostante ci sia stato nel recente passato un tentativo del Fluminense e, prima ancora, di Gremio e Flamengo, che continuano comunque ad essere interessate alla vicenda. Il contratto però percepito dal giocatore sembra essere davvero fuori budget per qualsiasi club verdeoro. La volontà del calciatore inoltre è quella di restare in Europa e di vedere definita la propria situazione entro la metà di luglio. Possibile quindi che nelle prossime settimane qualcosa possa sbloccarsi.