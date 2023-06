Intreccio Cancelo-Juve: la firma arriva a zero

Le strade della Juventus e di uno dei veterani della rosa dovrebbero presto dividersi. Il prossimo futuro dell’esterno bianconero potrebbe essere anche alla corte di Xavi

In casa Juventus si vive un nuovo periodo di transizione che porterà a svariati cambiamenti anche all’interno della rosa con diversi addii anche importanti. Figure di rilievo e che hanno dato tanto nel corso degli anni alla causa bianconera, arrivati però al termine di un ciclo.

Tra questi anche Juan Cuadrado, che ha il contratto in scadenza a fine giugno, col destino ormai proiettato verso nuove avventure. Un futuro, quello del colombiano, che potrebbe anche trovare intreccio con il Barcellona che deve far fronte alle esigenze di rosa di Xavi, che all’interno dell’organico campione di Spagna vorrebbe anche inserire un nome nuovo di qualità e grande esperienza per la fascia destra.

Tra le ossessioni dell’allenatore catalano c’è proprio l’esigenza di rafforzare quella zona di campo, permettendo così a Koundè di esprimersi tranquillamente nel ruolo di difensore centrale.

Calciomercato Juventus, Cuadrado idea per il Barcellona: il laterale per Xavi

Il Barça lavora da mesi sull’esterno destro ma ha reclutato finora il solo Julian Araujo, troppo giovane ed inesperto per le esigenze del club. Foyth sembra essere uscito dai radar, mentre Cancelo costa troppo.

Alla luce di questa situazione, secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ il Barcellona avrebbe offerto a Xavi il potenziale arrivo di Juan Cuadrado. L’aria di cambiamento di casa Juve dovrebbe coinvolgere anche il colombiano, che nonostante i 35 anni potrebbe ancora essere utile ad un progetto come quello catalano per esperienza, qualità e duttilità tattica. Non va inoltre dimenticata la questione economica, che dalle parti del Camp Nou ha sempre un’importanza rilevante.

Il contratto di Cuadrado è infatti in scadenza, e senza rinnovo potrebbe vestirsi dei colori blaugrana a costo zero. Un affare che darebbe anche al giovane Julian Araujo di adattarsi al contesto del Barcellona, che resta di primissimo livello e ricco di ambizioni.

I catalani sono tornati sul tetto di Spagna, ma il prossimo anno vorranno tornare a dire la loro anche in Europa.