Dall’Inter alla Juve: la sblocca Monchi

Inter e Juventus in sfida per un vecchio pallino di mercato: l’impasse si sblocca grazie a Monchi

Il mercato italiano e internazionale si sta sempre più infiammando in questi giorni, con diverse trattative già messe a segno e altre che sono pronte a concretizzarsi nelle prossime ore. Naturalmente, entrano in gioco anche le big italiane, con Inter e Juventus che come spesso accade si trovano a sfidarsi per più di qualche profilo.

Una rivalità in campo esistente da sempre che si ripropone sul mercato. Nerazzurri che puntano, dopo la grande stagione europea, a tornare in auge per lo scudetto, i bianconeri devono rilanciarsi dopo le ultime annate così così, davanti all’ennesima rifondazione. Per entrambe le società, l’obbligo di far quadrare i conti, evitando spese folli. Una missione che uno come Marotta conosce bene e anche stavolta l’ad nerazzurro proverà a tradurla in pratica, mettendo i bastoni tra le ruote alla ex squadra. Ma in questo caso, c’è qualcuno che potrebbe passare davanti sia ai milanesi che ai torinesi.

L’Inter e la Juventus ci provano, ma irrompe l’Aston Villa di Monchi: vantaggio per il colpo low cost

L’Aston Villa di Monchi è infatti una competitor insidiosa sul mercato, viste le ambizioni e il potere di spesa del club di Birmingham, tornato in Europa dopo tanti anni di assenza.

Gli inglesi sono tra le principali indiziate per mettere le mani su Thomas Meunier. L’esterno belga a Inter e Juventus è sempre piaciuto, c’è anche il Milan in corsa. Stando alla ‘Bild’, il Borussia Dortmund, a un anno dalla scadenza del contratto, lo lascerà andare per circa 3 milioni di euro. Un affare low cost dal punto di vista del cartellino, ma il problema è l’ingaggio del giocatore, da circa 8,5 milioni a stagione. L’Aston Villa avrebbe già preso contatti e sembrerebbe in vantaggio, potendo investire maggiormente nello stipendio di Meunier.