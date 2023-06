Consigli Fantacalcio, qual è il modulo della Napoli nel 2023?

Il Napoli, dopo aver vinto lo scudetto, si prepara a difendere il titolo e il modulo sarà sempre il 4-3-3. I consigli per il fantacalcio.

Una stagione semplicemente indimenticabile per il Napoli; l’eliminazione in Coppa Italia, contro la Cremonese e quella contro il Milan in Champions, non cambiano il giudizio su quanto fatto dai partenopei.

Dopo più di trent’anni, infatti, è tornato lo scudetto in una delle città più calde che ci siano nel mondo calcistico. Vittoria meritatissima e bisogna fare i complimenti a tutte le parti in causa: il tecnico, la squadra e la società.

A proposito di tecnico; il Napoli ha cambiato allenatore dopo la decisione di Spalletti di lasciare il club partenopeo. La scelta della società campione d’Italia è andata su Garcia che, dopo l’esperienza sulla panchina della Roma, torna in Serie A con un bagaglio decisamente superiore e la voglia di aprire un ciclo vincente.

La squadra, per confermarsi campione d’Italia, deve essere rinforzata; in attesa di capire quello che può portare il mercato, possiamo dire come il Napoli ripartirà dal 4-3-3 e a livello fantacalcistico ha diversi giocatori che possono tornare decisamente utili.

Modulo Napoli 2023 Fantacalcio

Se parliamo di Fantacalcio legato al Napoli ci vengono sicuramente in mente due giocatori che, nell’ultima stagione, hanno fatto le fortune dei loro allenatori. Stiamo parlando di Osimhen e Kvaratskhelia.

Il primo garantisce un numero di gol veramente importanti e, averlo nella propria rosa, significa avere serie possibilità di lottare per il campionato.

Non meno importante l’esterno offensivo; nella stagione appena conclusa, ha dimostrato di avere le qualità per imporsi in un campionato difficile come la Serie A.

Gol, assist e una serie di prestazioni di altissimo livello. Avere nella propria rosa fantacalcistica un giocatore con le sue caratteristiche significa partire avvantaggiati rispetto agli avversari.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la sensazione è che bisognerà aspettare il mercato per capire se ci potranno essere giocatori da prendere nel corso della prossima asta di Fantacalcio.

A livello difensivo, invece, il probabile addio di Kim priverebbe i fanta allenatori di un difensore di sicuro affidamento e con la possibilità di far male alla difesa avversaria con la sua abilità nel gioco aereo.

Del Napoli, per quanto riguarda il reparto arretrato, bisogna andare a puntare su Di Lorenzo; il terzino azzurro, infatti, garantisce continuità di rendimento e anche un buon contributo in fase realizzativa. Acquisto da fare quando si va a formare la propria rosa al Fantacalcio.