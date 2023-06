“Allegri ha firmato”: ora cambia tutto, cosa sta succedendo

Massimiliano Allegri via dalla Juventus, direzione Arabia Saudita, la scelta potrebbe essere già stata fatta: “Ha firmato”

“Massimiliano Allegri ha firmato con l’Al-Hilal“: irrompe una nuova clamorosa rivelazione sul caso che sta animando gli ultimi giorni del calciomercato italiano.

La panchina della Juventus potrebbe cambiare a breve se dovesse concretizzarsi il trasferimento del tecnico livornese della Saudi Pro League, la massima divisione saudita che sta letteralmente stravolgendo i piani di mercato dei club europei con offerte fuori dai parametri anche della ricchissima Premier League.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Al-Hilal non si è arreso davanti al primo rifiuto di Allegri ed ha presentato una nuova offerta, migliorativa di quella precedente. Contratto triennale da 25 milioni di euro a stagione, per un totale di 75 milioni: cifra che non può non far traballare anche la più inscalfibile delle certezze.

Sta succedendo così anche con Allegri: la Juventus continua a ribadire che sarà lui il tecnico sulla panchina bianconera nella prossima stagione, smentendo l’ipotesi Arabia Saudita. Le voci però continuano a rincorrersi e l’ultima parla di un affare già definito e addirittura della firma che sarebbe già arrivata.

Calciomercato Juventus, Allegri all’Al-Hilal: c’è anche la firma

A fare il punto sulla questione Allegri-Arabia Saudita è Luca Momblano su Telelombardia che riporta una indiscrezione raccolta che avrebbe l’effetto di un terremoto sul futuro della Juventus.

Il giornalista, infatti, ha affermato: “Una fonte autorevole, non però del mondo del calcio, sostiene che Allegri abbia già firmato con l’Al-Hilal“. Insomma, affare fatto con i bianconeri che si troverebbero a dover chiudere in tempi brevi per un altro allenatore: in caso di reale ribaltone, il nome favorito per la panchina della Juve è Igor Tudor, libero dopo la fine della sua esperienza al Marsiglia. Da non scartare l’ipotesi di un ritorno di Conte.

Per adesso però l’allenatore della Juventus resta Allegri e la società continua a ribadire che ci sarà lui al via della nuova stagione. Per capire se sarà davvero così bisognerà attendere qualche giorno per vedere se il tecnico toscano si sarà fatto tentare dalle folli cifre arabe.