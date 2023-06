Thuram fa scatenare i tifosi dell’Inter: “Ci siamo”

Il messaggio postato da Marcus Thuram ha immediatamente fatto il giro del web: il blitz dell’Inter per il francese ha dato i suoi frutti

Al termine di una vera e propria telenovela, l‘Inter è riuscita a mettere le mani su Marcus Thuram. L’attaccante francese, a lungo corteggiato dal Milan, alla fine ha detto sì alla proposta dei nerazzurri, che hanno messo sul piatto un contratto da circa 5,5 milioni di euro a stagione per sbaragliare la concorrenza.

Come già anticipato da calciomercato.it, sotto traccia Marotta stava meditando il blitz decisivo con il quale lanciare un messaggio importante ai ‘cugini’, che avevano effettuato manovre di disturbo per Frattesi e Lukaku. In attesa di sciogliere definitivamente il rebus legato all’attaccante belga, l’Inter rinforza il proprio reparto offensivo con un calciatore che per caratteristiche mancava allo scacchiere tattico di Inzaghi, rimasto orfano anche di Dzeko.

Il conto alla rovescia per le visite mediche di rito e la firma sul contratto è già iniziato: tutto pronto per lo sbarco del figlio d’arte nella sponda nerazzurra del Naviglio, visto che l’affare è stato praticamente definito in tutti i suoi aspetti, avendo l’Inter incassato il sì convinto del calciatore. A confermare indirettamente lo stato avanzato della trattativa ci ha pensato lo stesso Thuram, che su Twitter ha postato un messaggio neanche troppo laconico: “Here we go” (ci siamo, ndr). Il primo vero colpo della sessione estiva di calciomercato dell’Inter parla francese. Tutto fatto per Thuram, la fumata è nerazzurra.