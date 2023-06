Sorare, che cos’è e come funziona il fantasy sport basato su criptovaluta?

Sorare è l’evoluzione del Fantacalcio, il fantasy game definitivo per chi ama le simulazioni calcistiche. Ecco i dettagli.

In molti appassionati del mondo del pallone conoscono il Fantacalcio e magari hanno già giocato a questa competizione simulativa con gli amici. Si stima d’altronde che la diffusione in Italia di questo gioco sia altissima, contandosi milioni di fantallenatori in lungo e in largo per lo stivale.

Ebbene, forse però non tutti sanno che esiste anche una ulteriore evoluzione del Fantacalcio, e non ci riferiamo al sistema cd. Mantra.

Parliamo infatti del mondo di Sorare, fantasy game correlato al blockchain che combina in modo virtuoso e innovativo Fantacalcio, scouting, player trading e token. Scopriamo di più assieme su questo gioco così in ascesa.

Sorare come funziona?

Spiegare in sintesi cos’è Sorare non è difficile. Di fatto altro non è che una particolare evoluzione del Fantacalcio, vale a dire un fantasy game che si rivolge a chi vorrebbe fare l’allenatore, il talent scout o il direttore sportivo.

Potremmo definirlo la simulazione per i collezionisti e giocatori che alle figurine classiche preferiscono i cd. NFT – Non-Fungible Token. Sorare è una piattaforma di fantasy sport che ha le sue radici nella tecnologia blockchain, ma che si focalizza sul calcio. Potremmo quasi definirlo una sorta di via di mezzo simulativa tra Fantacalcio e mondo delle criptovalute.

Il gioco online permette agli utenti di creare e gestire le loro squadre virtuali, servendosi di carte digitali dei calciatori reali provenienti dai club sparsi per il globo. In qualche modo, oltre a ricordare il Fantacalcio, ricorda la popolare modalità di gioco Ultimate Team del videogioco Fifa.

Sorare Token Crypto

Se parliamo di Sorare, non possiamo non ricordare in sintesi che cos’è Sorare Token Crypto. Ebbene altro non è che una criptovaluta ad hoc usata all’interno della piattaforma francese di Sorare, un token basato sulla blockchain Ethereum che gli appassionati di criptovalute conoscono sicuramente.

In altre parole dunque Sorare Token Crypto è stato realizzato attraverso rete Ethereum, servendosi degli standard tecnici che già valgono per i comuni token del mercato delle criptovalute.

Diverse le funzioni di questo token, tra cui quella che permette l’acquisto di carte da parte dei giocatori presenti sulla piattaforma in oggetto, oppure quella di rappresentare la ricompensa o premio per le prestazioni dei giocatori.

Come iniziare a guadagnare?

Sorare permette di vincere premi non ‘virtuali’, un po’ come accade anche con il Fantacalcio che, talvolta, viene giocato mettendo in palio soldi veri.

Come spiega il sito ufficiale della piattaforma digitale Sorare, il giocatore compete ingaggiando nuovi giocatori e utilizzando il mercato di Sorare per acquistare o scambiare figurine digitali. Proprio questo ricorda davvero molto Fifa Ultimate Team.

La rosa del giocatore potrà essere migliorata settimana dopo settimana, stagione dopo stagione, incrementando così le chance di vittoria e le possibilità di accaparrarsi premi interessanti. Tra i premi troviamo infatti ETH, biglietti per le partite reali, prodotti ufficiali e accesso ai giocatori ed esperienze Vip. Così indica infatti il sito web ufficiale della piattaforma, fugando ogni dubbio sulla presenza di premi che agli appassionati di calcio interesseranno di sicuro.

Inoltre lo staff di Sorare sottolinea che i vincitori delle maggiori gare vinceranno premi speciali.

Carte Fantacalcio Sorare

Rimarchiamo che lo strumento per giocare sono le carte Sorare, che corrispondono ciascuna ad un atleta e compongono la rosa sulla falsariga del Fantacalcio. Esse rappresentano gli atleti reali e permettono di costruire l’ossatura delle squadre virtuali nella piattaforma digitale in oggetto. Le carte hanno differenti livelli di rarità, statistiche ed informazioni e possono anche avere caratteristiche particolari, come abilità o potenziamenti temporanei.

Esse rappresentato il fulcro del gioco Sorare, permettendo ai giocatori di creare squadre vincenti e competere per vincere premi. Inoltre le carte possono essere scambiate con altri utenti, arricchendo molto le dinamiche della competizione.

Per ulteriori informazioni invitiamo comunque a consultare il sito ufficiale in questa pagina web.