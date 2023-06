RedBird cambia sport, accordo e annuncio: data fissata

Novità clamorose in casa Milan con RedBird pronto a cambiare sport; sembra esserci già la data dell’annuncio ufficiale

Il Milan, a livello societario, sta facendo delle operazioni che hanno lasciato più di qualche perplessità; i tifosi, infatti, sono rimasti di stucco dopo l’addio di Maldini. L’ex difensore è una vera e propria leggenda del club rossonero e il suo allontanamento ha spiazzato tutti; la speranza dei tifosi, ovviamente, è quella di avere una squadra competitiva e che possa tornare a competere per lo scudetto. L’ultima stagione, infatti, ha visto Leao e compagni perdere il treno scudetto già a febbraio complice anche un cammino, semplicemente perfetto, del Napoli.

Sul mercato, i rossoneri sono pronti ad essere protagonisti; l’addio di Tonali, con diversi milioni in arrivo dal Newcastle, permetteranno al Milan di rinforzare la rosa di Pioli nel migliore dei modi. Sono diversi i rinforzi di cui ha bisogno il tecnico, da due centrocampisti fino ad una punta che possa alternarsi con Giroud viste le difficoltà di Origi e l’addio di Ibrahimovic.

Ora, però, mettiamo da parte il discorso legato al mercato del Milan e concentriamoci sul fondo di Gerry Cardinale; un fondo che, infatti, sta pensando di allargare i propri orizzonti mettendo gli occhi su un altro sport; andiamo a vedere di cosa si tratta e quando potrà esserci l’annuncio ufficiale.

RedBird, trattativa in corso per la Formula Uno: ecco cosa sta succedendo

RedBird sempre essere pronto ad allargare gli orizzonti dal punto di vista sportivo; sembra, infatti, come riportato da Calcio e Finanza, che il fondo sia in trattativa per un futuro in Formula Uno. Notizia che ha del clamoroso e che porterebbe RedBird ad ampliare il discorso sportivo dopo il calcio, il football americano e il baseball.

Secondo le informazioni di Bloomberg, il fondo di Gerry Cardinale è in trattativa con la Renault per l’investimento di una quota di Alpine di Formula Uno. Dal punto di vista economico, invece, i termini dell’accordo non sono ancora stati resi noti ma sembra che la data dell’ufficialità possa arrivare il prossimo ventisei giugno nel corso di un evento nel Regno Unito.

Come detto, dunque, si tratta di una notizia veramente importante e che vedrebbe il fondo di Gerry Cardinale espandere i propri orizzonti dal punto di vista sportivo; un piccolo investimento per iniziare una nuova avventura all’interno di uno sport, la Formula Uno, tra i più importanti che ci siano.