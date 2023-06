Maldini via dal Milan: c’è il comunicato UFFICIALE

Paolo Maldini non è più il direttore tecnico del Milan: dopo le indiscrezioni, arriva anche l’annuncio ufficiale

Fine della storia. Paolo Maldini non è più un dirigente del Milan. Dopo le indiscrezioni sulla rottura con il patron Cardinale, è arrivato il comunicato ufficiale della società rossonera.

“AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel Club, con effetto dal 5 giugno 2023 – si legge nella nota -. Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno del Milan in Champions League e con la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22”.

Nel comunicato si spiega anche quale sarà il futuro societario con nessun sostituto ma “un gruppo di lavoro integrato che opererà in stretto contatto con il Coach della prima squadra, riportando direttamente all’Amministratore Delegato“.

Milan, addio Maldini: anche Massara via

Non solo Paolo Maldini, anche Frederic Massara è destinato a lasciare il club rossonero, anche se non ne è fatta menzione nel comunicato odierno. L’ufficialità arriverà probabilmente nei prossimi giorni.

La rivoluzione ai piani alti del Milan non riguarderà però Stefano Pioli che resterà in sella alla squadra, godendo della piena fiducia della proprietà. Il cambio di rotta non ha lasciato indifferenti i calciatori che era molto legati a Paolo Maldini e che si sono ritrovati ora privati di un punto di riferimento.