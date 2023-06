La rivoluzione di Cardinale: senza Maldini cambia tutto

Malumori e incredulità per l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il futuro di alcuni giocatori ora non è più certo

Sono momenti di ansia e delusione per i tifosi del Milan, che si sentono disorientati dalla rivoluzione messa in atto da Gerry Cardinale.

Il numero uno di RedBird ha deciso di mandare via Paolo Maldini e Frederic Massara, dando maggiore potere a Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, che di fatto diventerà il nuovo direttore sportivo. Cosa ne sarà del Milan? E’ una domanda legittima, che in questo momento si stanno facendo davvero tutti, anche i calciatori e Stefano Pioli.

Il sentimento di stupore ha abbracciato, come una nebbia fitta, tutto l’ambiente rossonero, che ora si interroga sul futuro. I giocatori dopo aver perso Zlatan Ibrahimovic, compagno e guida, dovranno fare a meno di Maldini e Massara e inevitabilmente Milanello non sarà più lo stesso. Il tecnico rossonero come i calciatori saranno un po’ più soli, avendo perso dei punti di riferimento importanti.

Quelle che stiamo vivendo sono ore davvero caldissime, ma l’onda rivoluzionaria non colpirà il mister di Parma. La proprietà, ha manifestato stima nei suoi confronti – come abbiamo scritto nei giorni scorsi su Calciomercato.it – e vorrebbe puntare su di lui. Si è parlato tanto di un possibile addio di Pioli, di dimissioni, ma in questo momento sono davvero alte le possibilità che resti, per non abbandonare i suoi calciatori.

Milan, da Leao a Theo Hernandez: futuro nebuloso

Non sono ore facili, come detto, anche per i calciatori, a partire da Rafael Leao, che ha mostrato tutte le sue perplessità attraverso i social. Il suo rinnovo è l’ultimo successo di Paolo Maldini, ma chissà se il portoghese avrebbe deciso di firmare ugualmente senza il suo mentore.

E’ vero che il Milan ha perso diversi elementi a zero, ma i calciatori di Maldini, quelli da lui acquistati, sono stati tutti blindati. Tutti si sono fidati ciecamente dell’uomo che rappresenta la storia del club. Senza di lui, avere qualche dubbio adesso è più che giusto. L’avrà sicuramente anche Theo Hernandez, innamorato di Maldini, che ha firmato un contratto a cifre ‘normali’ (percepisce 4 milioni di euro netti a stagione) e che ora potrebbe decidere di ascoltare le offerte che sono pronte ad arrivare dall’estero. Il francese, d’altronde, ha certamente la possibilità di guadagnare molto di più.

Il 25enne ha un contratto in scadenza nel 2026 e i tempi sono dunque maturi per una scelta. Se non dovessero esserci i presupposti per un rinnovo, una cessione non potrà non essere presa in considerazione. Discorso simile per Mike Maignan, anche lui con un accordo in scadenza fra 3 anni. Maldini e Massara avevano iniziato i colloqui per estendere il contratto del portiere, ora tutto potrebbe cambiare e le sirene straniere non mancano di certo. Il solito Chelsea, ad esempio, si è già fatto sotto, pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro.

Gerry Cardinale e Giorgio Furlani dovranno, dunque, essere bravi a gestire questa situazione, tranquillizzando i calciatori, Pioli e i tifosi e convincerli della bontà del progetto Milan. Serve anche un segnale forte dal mercato, per ridare gioia ad un ambiente che oggi ha il morale sotto i piedi.

Calciomercato Milan, cambio di strategia: ecco cosa succede

Con la promozione di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, che di fatto si occuperanno del mercato, inevitabilmente cambieranno anche le strategie del Milan. E quei calciatori che erano ad un passo dal vestire il rossonero potrebbero prendere altre strade.

D’altronde gli agenti si sono interfacciati per settimane con Paolo Maldini e Frederic Massara ed è inevitabile che qualcosa possa cambiare. Guardando all’attacco, profili più esperti come Berardi e soprattutto Arnautovic rischiano di perdere quota, per dar spazio a giocatori più giovani. Il mercato francese, adesso, può davvero essere quello dove guardare con maggiore attenzione: Openda, così, resta in cima alla lista, ma la spesa da affrontare non sarebbe certo indifferente. Attenzione poi a Balogun e Moffi, nomi sul taccuino di Moncada, o all’opportunità Scamacca, che può tornare in Italia in prestito.

A centrocampo Loftus-Cheek continua a piacere e i buoni rapporti con il Chelsea potrebbero comunque permettergli di sbarcare a Milano. Non cambia, stando a quanto potuto appurare Calciomercato.it, la situazione di Kamada: l’entourage del giapponese resta fiducioso sul buon esito della trattativa. Bisognerà però aspettare che vengano sistemati i problemi burocratici, legati agli agenti, che devono registrarsi o domiciliarsi in Italia per chiudere l’operazione. Sullo sfondo restano, Liverpool e Atletico Madrid pronte a sfruttare il momento, per far cambiare idea al giocatore.