Allegri divide la Juventus: “Lo vogliono fuori”

Le ultime sul futuro del tecnico bianconero, ancora in bilico. Ecco cosa può succedere nei prossimi giorni

Al 23 giugno non c’è ancora certezza sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, criticato per gran parte della stagione scorsa, non è sicuro che sarà sulla panchina della Juventus all’inizio del campionato.

Sì perché sono diverse le fonti che spingono verso una separazione tra l’ex Milan e il club bianconero: ieri era stato il giornalista Maurizio Pistocchi ad annunciare che Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. E’ vero che l‘AD Scanavino ha confermato il tecnico livornese, ma la notizia di un addio continua a viaggiare veloce.

Un altro giornalista, molto vicino al mondo Juventus, come Gianni Balzarini, sul proprio canale YouTube, ha fatto il punto della situazione, confermando come all’interno del club ci sia una corrente che spingerebbe verso una nuova guida sin da subito: “Tutto sarebbe nelle mani di Elkann perché se decidesse di riaprire i rubinetti che ha chiuso, i soldi per pagare quanto spetterebbe ad Allegri i prossimi anni e pagare il nuovo allenatore, ce li ha. Operazione fattibile ma che va ad urtare la linea che dal punto di vista economico si è voluta dare la Juve”.

Allegri spacca la Juve: il punto della situazione

Ma Balzarini ammette che ci sono voci contrastanti e pensieri diversi – “Di rimando ho trovato anche smentite su queste voci su Allegri. Si tratterebbe di una voce incontrollata che lascia il tempo che trova e che non ha nessun aggancio con la realtà”.

“O meglio – prosegue Balzarini – sì è vero che c’è qualcuno che vorrebbe Allegri via già adesso ma fa prevalere la voce secondo cui sarebbe meglio aspettare un altro anno e vedere cosa succede. Tra un anno il cambio di allenatore comporterebbe l’esborso di una sola annualità”. Appare, dunque, chiaro, e la conferma arriva da Gianni Balzarini che all’interno della Juve c’è chi spinge per un addio di Allegri fin da subito e chi gli vorrebbe dare un altro anno. Tutto è così nelle mani di Elkann.