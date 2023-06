Salta il ritorno in Serie A: Jorginho ha detto no

Niente da fare per il ritorno di Jorginho in Serie A: il centrocampista della nazionale ha detto no al corteggiamento

A gennaio è rimasto a Londra, cambiando semplicemente maglia e passando dal Chelsea all’Arsenal. Sotto contratto sino al 2024, per Jorginho si è parlato anche di un possibile ritorno in Italia.

Il centrocampista ha un ingaggio molto alto che lo lega ai ‘Gunners’, ma nel contempo c’è un forte interesse da parte delle compagini italiane. Per lui si è parlato di un possibile ritorno a Napoli, ma anche di un interesse da parte del Milan. Soprattutto però si è parlato di Lazio. Il club biancoceleste sogna di ricongiungere il regista della nazionale con Maurizio Sarri, suo tecnico prima al Napoli e poi al Chelsea. L’affare però non è semplice e non solo per un discorso di ingaggio.

Lazio, Jorginho vuole restare in Inghilterra

A complicare le cose, oltre allo stipendio particolarmente elevato, ci sarebbe anche la volontà del calciatore.

Stando infatti a quanto raccolto dal ‘The Independent’, il classe 1991 non avrebbe intenzione di lasciare l’Arsenal in estate. Jorginho è deciso a conquistarsi il proprio spazio nella rosa dei ‘Gunners’ ed è allettato dalla possibilità di giocare in Champions League. Possibilità che avrebbe anche in biancoceleste, ma nonostante il giocatore non rappresenti una primissima scelta per il tecnico Mikel Arteta, il suo desiderio è quello di restare in Premier League nella capitale inglese. Jorginho vuole infatti giocarsi le sue carte e convincere l’allenatore basco a concedergli maggiori minuti.

Un pensiero che complica e non poco i sogni in casa Lazio. Vero che il mercato è soltanto agli inizi ed è difficile escludere a priori la trattativa. Certo però è che la possibilità che Jorginho possa ricongiungersi con Sarri, questa volta in biancoceleste, appare davvero molto remota.