Ribaltone Inter-Brozovic, rispunta lo scambio con la big. Gli ultimi aggiornamenti tra Arabia Saudita e Barcellona

Sono giorni decisivi in casa Inter anche per il futuro di Marcelo Brozovic. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Al-Nassr è in forte pressing per il centrocampista croato e ha già presentato ricche offerte al club nerazzurro e soprattutto al giocatore.

Le proposte sono di 18 milioni di euro all’Inter per il cartellino e 15 milioni netti a stagione per Brozovic. Il club nerazzurro, dal canto suo, vorrebbe arrivare a quota 20 milioni. Negli ultimi giorni, però, si è parlato anche di un nuovo possibile inserimento del Barcellona, che dopo l’addio di Busquets è anche a caccia di un regista.

Come vi abbiamo raccontato a gennaio, Brozovic è stato trattato dal club blaugrana nell’ambito di un possibile scambio con l’ex Milan Kessie. La trattativa non è andata in porto, ma l’asse tra Inter e Barça potrebbe presto riaccendersi.

Calciomercato Inter, rispunta lo scambio Brozovic-Kessie: le ultime

Come anticipato da Calciomercato.it, Brozovic sta attendendo un rilancio del Barcellona. In questo senso, importanti aggiornamenti arrivano proprio dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, Inter e Barcellona avrebbero ripreso i colloqui per lo scambio Brozovic-Kessie. Nonostante la ricca offerta arrivata dall’Arabia Saudita, il big nerazzurro attende la proposta dei blaugrana e continua a preferire un eventuale trasferimento in Liga. In ogni caso, si va verso l’addio immediato all’Inter: Marcelo Brozovic è ai saluti.