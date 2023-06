Rabiot-Juve, la svolta è arrivata: passi avanti per la firma

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni sul futuro di Adrien Rabiot. La formula che fa saltare il banco

In attesa di definire ufficialmente il passaggio di Giuntoli in bianconero, la Juventus sta già setacciando diverse piste per rinfoltire un organico che nell’ultima stagione ha messo in evidenza delle lacune strutturali piuttosto evidenti.

Uno dei pilastri attorno al quale ruoteranno le prossime mosse di mercato della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Adrien Rabiot. Il francese è legato alla Juventus da un contratto in scadenza tra pochi giorni e fino a questo momento non sembravano esserci tante possibilità per chiudere per il prolungamento. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato. L’abile lavoro ai fianchi della Juve, infatti, sta dando i suoi frutti.

Su input di Max Allegri, che ne ha sostenuto la crescita esponenziale, la Juve sta spingendo molto per riuscire a trovare la quadra definitiva. La novità importante è che si potrebbe cominciare a ragionare non più su una proposta annuale, ma sulla base di un pluriennale. Condizioni che chiaramente cominciano ad intrigare l’ex Psg, che nell’ultima stagione con la Juventus si è messo in evidenza a suon di gol ed assist. Continuando a tenere vive le piste che portano a Milinkovic Savic e a Frattesi, Manna sta tentando in tutti i modi di convincere Rabiot a rinnovare il contratto.

Chiaramente i bianconeri non aspetteranno in eterno la decisione del francese in maniera tale da avere il tempo necessario per programmare un’eventuale contromossa. La novità più calda, però, riguarda l’apertura importante dell’entourage di Rabiot alla proposta della Juve. Staremo a vedere se basterà.