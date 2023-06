Milinkovic-Savic, le cifre dell’affare. E’ fatta: ha vinto Lotito

Futuro Sergej Milinkovic-Savic, l’affare è ormai fatto: tutte le cifre relative all’operazione

Il solo anno di contratto con la Lazio rende automaticamente Sergej Milinkovic-Savic uno dei grandi protagonisti del mercato.

Il giocatore serbo entrerà dal 1 luglio nel suo ultimo anno di contratto con i biancocelesti e per lui non è esclusa l’ipotesi di una cessione se dovesse arrivare un’offerta importante in grado di soddisfare il presidente Lotito. Sembra però che quell’offerta sia arrivata, con Milinkovic-Savic che potrebbe restare in Serie A e raggiungere il fratello Vanja a Torino, ma sponda bianconera.

Milinkovic-Juve: sì, ma senza Rovella

Come infatti sottolinea il portale ‘Juventus Mercato’, la Juventus avrebbe sostanzialmente chiuso per l’acquisto del centrocampista serbo classe 1995.

Il ds bianconero Giovanni Manna sarebbe riuscito infatti a chiudere l’operazione con l’avvallo di Cristiano Giuntoli, che è al lavoro per separarsi consensualmente dal Napoli e potrebbe presto concludere il proprio rapporto con il club azzurro. L’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di una parte fissa da 33,7 milioni di euro pagabili in sei esercizi a cui si andrebbero a sommare 8,9 milioni di euro di bonus. Una cifra quindi che andrebbe a superare i 40 milioni di euro, cifra di cui si è ipotizzato la Lazio avrebbe potuto accontentarsi vista la scadenza tra un anno del centrocampista serbo.

Nell’affare quindi non sarebbe stato inserito il centrocampista della nazionale under-21 Nicolò Rovella, che tanto piace al tecnico dei capitolini Maurizio Sarri. Il giocatore, attualmente impegnato con gli azzurrini nell’Europeo di categoria e reduce da una stagione a Monza in prestito, ha ricevuto anche da Allegri una telefonata in cui il tecnico livornese ribadiva la volontà di puntare su di lui per il progetto della mediana bianconera.