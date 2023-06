L’erede di Tonali costa 40 milioni: trattativa confermata

Il Milan saluta Tonali e va a caccia di un sostituto: diversi nomi in ballo, su uno in particolare arrivano conferme sulla trattativa

Un addio doloroso, quello che il Milan sta dando a Sandro Tonali. Il centrocampista ha scritto pagine molto importanti nella sua avventura in rossonero, per la quale ha dato tutto, incluso un contributo fondamentale nello scudetto del 2022. Ma ora, è tempo che le strade si separino.

Troppo ghiotta la proposta del Newcastle, sia al Milan (affare da circa 80 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus), che al giocatore (contratto da 10 milioni di euro a stagione, 8 più 2 di bonus). Un addio che fino a poco tempo fa sarebbe stato difficile preventivare, ma che invece si sta concretizzando in queste ore. E per il Milan, potrebbe non essere finita qui quanto a cessioni eccellenti: occhio alla situazione di Maignan.

Leggendo la cosa dall’altro lato, il Milan però, con la cessione di Tonali, avrà di sicuro risorse importanti da investire sul mercato per rimpiazzare una partenza così eccellente. I rossoneri si sono iscritti prepotentemente alla corsa per Frattesi, ma hanno anche altri obiettivi. Il dopo Tonali potrebbe portare in dote nomi di peso in tutti i reparti, da Arda Guler a Lukaku. Per il centrocampo, c’è un nome che torna d’attualità e che pare piuttosto concreto.

Milan, la dirigenza conferma la trattativa per il dopo Tonali: ma non è l’unico nome in lizza

Per Luis Florentino del Benfica, in particolare, si parla di una trattativa già in corso con cifre che sarebbero già state individuate.

La testata lusitana ‘Record’, citando fonti interne alle Aquile di Lisbona, conferma l’esistenza di un dialogo serrato tra le parti, con Moncada a gestire il tutto dal fronte milanista. La richiesta dei portoghesi si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Ma il Milan avrebbe come alternativa anche Sangarè, ivoriano classe 1997 del Psv Eindhoven, la cui valutazione sarebbe di poco inferiore (35 milioni).