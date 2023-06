Doppio addio Juve, ma l’ultima parola spetta ad Allegri

Possibile doppia partenza in casa Juventus: a decidere il doppio addio però sarà soltanto Massimiliano Allegri

Alla sua prima stagione tra i grandi con la maglia della Juventus, Samuel Iling Junior ha collezionato 12 presenze e una rete in Serie A. L’inglese classe 2003 ha mostrato grandi potenzialità, tanto che i tifosi hanno spesso invocato un maggiore impiego.

Potenzialità che non sono certamente passate inosservate, tanto è vero che diversi club si sarebbero messi sulle sue tracce. Uno di questi è il Bologna, con il club rossoblù intenzionato a regalare nuovi innesti a Thiago Motta e a migliorare quella che è stata l’ultima stagione. Il ragazzo inglese piace molto e sarebbe perfetto come esterno alto nel 4-2-3-1 del tecnico italo-brasiliano.

Juve, il Bologna ci prova per Iling e Cambiaso: la decisione spetta ad Allegri

I rapporti tra Bologna e Juventus sono molto buoni, tanto è vero che gli emiliani vorrebbero riconfermare per un’altra stagione Andrea Cambiaso.

Il club rossoblù sarebbe felice di avere il terzino ancora per un altro anno in prestito dai bianconeri. Come però sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, l’ultima parola in merito alle partenze di Iling e Cambiaso spetta a Massimiliano Allegri. I rapporti tra club sono molto buoni e, sottolinea il quotidiano romano, il Bologna sarebbe disposto ad inserire anche un prestito con obbligo per Iling. Cambiaso nel frattempo sarebbe felice di restare a Bologna per un’altra stagione, ma tutto, appunto, spetta ad Allegri. Prima bisogna infatti conoscere la volontà del tecnico: se Allegri non fosse intenzionato a lasciar partire il giocatore inglese, allora ogni discorso sarebbe inutile.

L’eventuale arrivo di Iling non andrebbe però ad escludere quello che è un altro obiettivo in casa Bologna. Agli emiliani piace molto Nicolò Cambiaghi, rientrato all’Atalanta per fine prestito dall’Empoli. Un affare che potrebbe concretizzarsi anche nel caso in cui la Juventus dovesse dire sì alla cessione di Iling. A quel punto sul mercato potrebbe finire Musa Barrow: il gambiano piace molto al Fenerbahçe.