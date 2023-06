Addio Allegri, due big guidano l’ammutinamento della squadra

Ammutinamento in casa Juventus, addio ad Allegri: due big guidano la rivolta all’interno dello spogliatoio

Sarà certamente un mercato movimentato quello in casa Juventus. Non solo per un discorso relativo ad acquisti e cessioni, ma anche per quanto concerne dirigenza e staff.

Perché se da un lato Cristiano Giuntoli è vicino alla risoluzione con il Napoli ed è pronto poi a diventare un nuovo dirigente della Juventus, dall’altro lato c’è invece il nodo legato a Massimiliano Allegri. Il giornalista Maurizio Pistocchi ha annunciato come il tecnico livornese non sarà più alla guida dei bianconeri nella prossima stagione. Eventuali novità potrebbero arrivare nelle prossime ore, ma nel frattempo ci sono nuovi indizi che fanno presagire ad un addio, nonostante le conferme di una permanenza da parte dell’Ad Scanavino.

Allegri via, la richiesta di Chiesa e Vlahovic alla società

Nello spogliatoio bianconero sembra tirare aria di un vero e proprio ammutinamento, con la volontà di alcuni calciatori che sarebbe chiara: niente più Allegri alla guida della squadra.

Intervenuto alla trasmissione ‘Juventibus’, Antonello Angelini ha sottolineato come a guidare questo ammutinamento siano in particolare Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, due dei giocatori che meno hanno reso nel corso della stagione appena conclusa. I due starebbero facendo pressione alla società per un cambio di guida tecnica. “Una fonte mi riferisce che Chiesa e Vlahovic stanno facendo forte pressione sulla società per un cambio allenatore” sottolinea Angelini. Nelle scorse settimane c’è stato un forte pressing dall’Arabia Saudita nei confronti del tecnico livornese, in particolare da parte dell’Al-Nassr, club in cui milita Cristiano Ronaldo e che in questa sessione di mercato ha annunciato anche l’arrivo di Hakim Ziyech dal Chelsea. Staremo a vedere se arriverà un nuovo assalto da parte dei sauditi, che hanno certamente il potenziale economico per far traballare le idee di Allegri.