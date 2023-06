Thorgan, Kylian ed Ethan, chi sono i fratelli di Hazard? Una famiglia nel “pallone”

Eden Hazard è uno dei giocatori con più qualità nella storia del calcio; forse non tutti sanno che il classe 1991 ha ben tre fratelli.

Quando vestiva la maglia del Chelsea si pensava potesse essere uno degli attaccanti più forti nella storia del calcio; esterno offensivo in grado di giocare sia a destra sia a sinistra e, all’occorrenza, come trequartista. In maglia Blues ha vissuto la fase migliore della sua carriera.

L’estate del 2019, con il suo trasferimento al Real Madrid, sarebbe dovuta essere quella del definitivo salto di qualità per Eden Hazard; così non è stato e il classe 1991 ha faticato a dare il suo contributo e a mostrare tutte le sue qualità. L’Hazard del Chelsea non si è praticamente mai visto in terra spagnola con l’attaccante belga ad aver avuto diversi problemi tra cui una condizione fisica mai veramente al cento per cento. Eden Hazard ha tre fratelli: Thorgan, Kylian e Ethan.

Età Thorgan Hazard, quanti anni ha?

Iniziamo da Thorgan Hazard; per quanto riguarda il discorso anagrafico parliamo di un classe 1993, nato il 29 marzo. Questo sta a significare che ha trent’anni ed è nel pieno della maturità calcistica.

Ruolo Thorgan Hazard

Passiamo, ora, al ruolo; bene, Thorgan Hazard nasce come attaccante offensivo di sinistra che può essere impiegato anche sulla corsia opposta e, in caso di necessità, come trequartista.

Duttilità tattica che conferma la qualità di un giocatore capace, con il suo uno contro uno, di andare a saltare costantemente il diretto avversario andando, in questo modo, a creare la superiorità numerica.

Numero di maglia Thorgan Hazard

Con che numero di maglia scende in campo Thorgan Hazard? L’attaccante belga gioca con il numero undici sulle spalle.

Carriera Thorgan Hazard

Andiamo a vedere la carriera di Thorgan Hazard; il giocatore, attualmente in prestito al PSV dal Borussia Dortmund, ha iniziato nel Lens prima di passare allo Zulte Waregen. Successivamente l’esterno offensivo si è trasferito in Bundesliga dove è stato prima al Monchengladbach e poi al Dortmund.

Quanto vale Thorgan Hazard?

Il valore di Thorgan Hazard si è abbassato di molto rispetto a qualche anno fa quando si pensava che potesse andare a calcare palcoscenici importanti; stando a quanto riportato da Transfermarkt, il calciatore belga attualmente vale intorno ai nove milioni di euro.

Kylian Hazard Instagram

Dal punto di vista social, Kylian Hazard vanta un profilo Instagram con oltre centonovanta mila follower

Kylian Hazard dove gioca? Carriera e biografia

Per quanto concerne la carriera di Kylian Hazard non è stata fortunata come quella del fratello Attualmente milita nell’RWDM47, una società belga conosciuta anche come Racing White Daring Molenbeek 47. Nel corso della sua carriera ha indossato, tra le altre, le maglie dello Zulte Waregem e dell’Ujpest.

Kylian Hazard è il terzo di quattro figli ed è nato il cinque agosto del 1995 a La Louviere, città belga; i genitori, Carine e Thierry, molto attivi per quanto concerne il mondo del calcio.

Moglie Kylian Hazard

Per quanto riguarda il discorso sentimentale, invece, non sappiamo se Kylian Hazard sia sposato o meno.

Piede preferito Kylian Hazard

Kylian Hazard è un attaccante esterno che ama partire da sinistra per poter rientrare sul suo piede forte, il destro. All’occorrenza può essere impiegato come trequartista alle spalle della prima punta.

Ethan Hazard: ruolo, caratteristiche, carriera

Chiudiamo con Ethan Hazard, il più piccolo dei quattro fratelli dal momento che parliamo di un classe 2003; diciannove anni, dunque, e la voglia di diventare grande protagonista con il pallone tra i piedi.

Parliamo di un trequartista che milita nell’under21 dell’Union Tubize-Braine; per il resto non sappiamo molto ma, se buon sangue non mente, anche Ethan è destinato a grandi cose nel mondo del calcio.

Il paragone con Eden Hazard

Una famiglia nel pallone; possiamo dire come, a livello di carriera, l’unico che si è avvicinato ad Eden (che ricordiamo ha vestito maglie importanti come quelle di Chelsea e Real Madrid) è Thorgan capace, in Bundesliga, di mostrare la miglior versione di se stesso. Kylian non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità mentre Ethan ha tutte le carte in regola per vivere una carriera importante.

Da un punto di vista tattico parliamo di quattro giocatori offensivi; tranne Ethan, trequartista puro, gli altri possono giocare sia dietro la punta sia sull’esterno per poter puntare l’avversario e creare la superiorità numerica.